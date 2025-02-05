Найсучасніша в Україні: станція очистки фільтрату запрацювала у Хмельницькому (ВІДЕО)

У Хмельницькому на полігоні побутових відходів побудували найсучаснішу станцію очистки фільтрату в Україні. Проєкт фінансувався за грантові кошти, а його вартість становить 800 000 євро.

Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

Ще один важливий крок у сміттєпереробці

"Фільтрат для нас завжди був болючою проблемою, оскільки сміттєзвалище старе, він потрапляв у ґрунтові води, навколишні водойми. Тепер ми його збираємо, фільтруємо до стану технічної води, яку забиратимуть комунальні підприємства", - зауважив Симчишин.

За його словами, станція вже працює, а експерти провели аналіз технічної води, яку отримують внаслідок фільтрування і її показники досить хороші.

Симчишин нагадав, що у вересні 2023 року міська влада підписала угоду з консорціумом компаній з Литви та Австрії UAB "Arionex LT" та "Rotreat Abwasserreinigung" GmbH. Роботи на полігоні розпочались у червні 2024 року, паралельно тривало виготовлення самої станції.

Підрядник облаштував ємності збору фільтрату та накопичувача очищених стічних вод, зробив дорогу, підготував майданчик для встановлення станції, проклав зовнішні електричні мережі.

Максимальна потужність станції очистки фільтрату - 200 м³ на добу.

Проєкт фінансувався за грантові кошти від Інвестиційної платформи сусідства ЄС та кредиту ЄБРР. Загальна вартість робіт 2,4 млн євро, з них вартість станції – майже 800 тис євро. Саме за грантові кошти, а це 34 млн грн було оплачено саму станцію очистки фільтрату.

До робіт залучили місцевого підрядника, а технічний нагляд здійснювала французька компанія "Egis", яка є консультантом усього проєкту "Модернізація інфраструктури твердих побутових відходів у м.Хмельницькому".

За контрактом перші два роки станцією очистки фільтрату оперує підрядник – UAB "Arionex LT", на нього й покладаються усі супутні витрати, пов’язані з її роботою.

Фільтрат, завдяки роботі станції очищується до показників, які є прийнятними для скидання води у водоочисні споруди. Аналізи проводяться і в українських, і в європейських лабораторіях.

"Це черговий крок у сміттєпереробці. Починали ми із дегазації сміттєзвалища, далі був проєкт "Екобус", два Центри управління відходами тощо. В травні цього року розпочнемо роботи із власне упорядкування вже сміттєзвалища", - додав Семчишин.

Нагадаємо, у Миколаєві облаштовують першу в місті станцію очистки води, яка працюватиме від енергії сонця та вітру.