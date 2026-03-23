Самые высокие зарплаты в Украине: лидируют стоматологи и рабочие профессии

По сравнению с прошлым годом, список наиболее оплачиваемых вакансий изменился, однако лидерство сохраняют те же сферы: автосервис, строительство и логистика. В некоторых случаях медианные зарплаты выросли на 30-40%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Работа.

Аналитики выяснили, какие профессии имели самые высокие медианные зарплаты в Украине на февраль 2026 года. В центре исследования – рабочие специальности, где заработки растут быстрее всего.

Кто зарабатывает более 60 тыс. грн

Высокую медианную зарплату в феврале 2026 года зафиксировали для стоматологов – 150 тыс. грн (+20% в год). Далее следуют специалисты автосервиса: рихтовщики получают около 70 тыс. грн (+27%), а автомаляры и автоэлектрики – по 60 тыс. грн.

В категорию строительства и облицовочных работ в перечень высокооплачиваемых вошли фасадщики (67,5 тыс. грн), штукатуры (66,3 тыс. грн) и каменщики (65 тыс. грн), причем последние показали прирост сразу на 30%.

В логистике самые высокие доходы имеют дальнобойщики – около 60 тыс. грн (+33%).

Зарплаты 40-50 тыс. грн: строительство и СТО

В диапазоне 40-50 тыс. грн. также доминируют рабочие профессии. Строители и маляры получают около 50 тыс. грн, прорабы – столько же, плиточники – 47 тыс. грн (+39%), монтажники – 45 тыс. грн.

В сфере автосервиса механикам предлагают около 45 тыс. грн., а водителям в логистике – в среднем 42,5 тыс. грн.

Также в этом сегменте появляются производственные специальности – в частности, сварщики и монтажники с зарплатами 41-42 тыс. грн.

Диапазон 35–40 тыс. грн: производство и продажа

В пределах 35-40 тыс. грн. преобладают вакансии в производстве. Электричества зарабатывают в среднем 38,8 тыс. грн (+41%), подсобники и маляры – около 37,5 тыс. грн, токари – 35 тыс. грн.

В то же время в сфере розничной торговли менеджерам по продажам предлагают около 38 тыс. грн, что на 38% больше, чем в прошлом.

Напомним, средняя зарплата за годы полномасштабной войны выросла почти на 94%. Количество вакансий выросло на 13%, а вот число желающих работать сократилось на 3,5%.