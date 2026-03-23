Найвищі зарплати в Україні: лідирують стоматологи та робітничі професії

Порівняно з минулим роком, список найбільш оплачуваних вакансій дещо змінився, однак лідерство зберігають ті самі сфери: автосервіс, будівництво та логістика. У деяких випадках медіанні зарплати зросли на 30–40%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Робота.

Аналітики з’ясували, які професії мали найвищі медіанні зарплати в Україні станом на лютий 2026 року. У центрі дослідження – робітничі спеціальності, де заробітки зростають найшвидше.

Хто заробляє понад 60 тис. грн

Найвищу медіанну зарплату у лютому 2026 року зафіксували для стоматологів – 150 тис. грн (+20% за рік). Далі йдуть фахівці автосервісу: рихтувальники отримують близько 70 тис. грн (+27%), а автомаляри та автоелектрики – по 60 тис. грн.

У категорії будівництва та облицювальних робіт до переліку високооплачуваних увійшли фасадники (67,5 тис. грн), штукатури (66,3 тис. грн) та муляри (65 тис. грн), причому останні показали приріст одразу на 30%.

У логістиці найвищі доходи мають далекобійники – близько 60 тис. грн (+33%).

Зарплати 40-50 тис. грн: будівництво та СТО

У діапазоні 40-50 тис. грн також домінують робітничі професії. Будівельники та малярі отримують близько 50 тис. грн, виконроби – стільки ж, плиточники – 47 тис. грн (+39%), монтажники – 45 тис. грн.

У сфері автосервісу механікам пропонують близько 45 тис. грн, а водіям у логістиці – у середньому 42,5 тис. грн.

Також у цьому сегменті з’являються виробничі спеціальності – зокрема зварювальники та монтажники із зарплатами 41-42 тис. грн.

Діапазон 35–40 тис. грн: виробництво та продажі

У межах 35-40 тис. грн переважають вакансії у виробництві. Електрики заробляють у середньому 38,8 тис. грн (+41%), підсобники та малярі – близько 37,5 тис. грн, токарі – 35 тис. грн.

Водночас у сфері роздрібної торгівлі менеджерам із продажів пропонують близько 38 тис. грн, що на 38% більше, ніж торік.

Нагадаємо, середня зарплата за роки повномасштабної війни зросла майже на 94%. Кількість вакансій зросла на 13%, а ось число охочих працювати скоротилось на 3,5%.