Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,82

--0,14

EUR

50,68

+0,17

Готівковий курс:

USD

44,10

43,91

EUR

51,15

50,93

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Найвищі зарплати в Україні: лідирують стоматологи та робітничі професії

робітники
На робітничі спеціальності в Україні високий попит. / Freepik

Порівняно з минулим роком, список найбільш оплачуваних вакансій дещо змінився, однак лідерство зберігають ті самі сфери: автосервіс, будівництво та логістика. У деяких випадках медіанні зарплати зросли на 30–40%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Робота.

Аналітики з’ясували, які професії мали найвищі медіанні зарплати в Україні станом на лютий 2026 року. У центрі дослідження – робітничі спеціальності, де заробітки зростають найшвидше.

Хто заробляє понад 60 тис. грн

Найвищу медіанну зарплату у лютому 2026 року зафіксували для стоматологів – 150 тис. грн (+20% за рік). Далі йдуть фахівці автосервісу: рихтувальники отримують близько 70 тис. грн (+27%), а автомаляри та автоелектрики – по 60 тис. грн.

У категорії будівництва та облицювальних робіт до переліку високооплачуваних увійшли фасадники (67,5 тис. грн), штукатури (66,3 тис. грн) та муляри (65 тис. грн), причому останні показали приріст одразу на 30%.

У логістиці найвищі доходи мають далекобійники – близько 60 тис. грн (+33%).

Зарплати 40-50 тис. грн: будівництво та СТО

У діапазоні 40-50 тис. грн також домінують робітничі професії. Будівельники та малярі отримують близько 50 тис. грн, виконроби – стільки ж, плиточники – 47 тис. грн (+39%), монтажники – 45 тис. грн.

У сфері автосервісу механікам пропонують близько 45 тис. грн, а водіям у логістиці – у середньому 42,5 тис. грн.

Також у цьому сегменті з’являються виробничі спеціальності – зокрема зварювальники та монтажники із зарплатами 41-42 тис. грн.

Діапазон 35–40 тис. грн: виробництво та продажі

У межах 35-40 тис. грн переважають вакансії у виробництві. Електрики заробляють у середньому 38,8 тис. грн (+41%), підсобники та малярі – близько 37,5 тис. грн, токарі – 35 тис. грн.

Водночас у сфері роздрібної торгівлі менеджерам із продажів пропонують близько 38 тис. грн, що на 38% більше, ніж торік.

Нагадаємо, середня зарплата за роки повномасштабної війни зросла майже на 94%. Кількість вакансій зросла на 13%, а ось число охочих працювати скоротилось на 3,5%.

Автор:
Ярослава Тюпка