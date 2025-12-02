Санкции действуют: морской экспорт нефти РФ из Балтики обрушился на 15%

В ноябре экспорт российской сырой нефти из портов Балтийского моря снизился на 15,01% по сравнению с октябрем, составив 10104 тонны (против 11886 тонн).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил руководитель Мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.

По его словам, для перевозки этого объема было задействовано 87 танкеров, что на 12 единиц меньше, чем в прошлом месяце (99 танкеров).

"Это первый эффект морского экспорта "санкций Трампа" по "Лукойлу" и "Роснефти" - точнее "эффект первого испуга". Дальнейшие выводы делать рано - увидим по итогам декабря, не раньше", - отметил аналитик.

Он также напомнил, что в первые 10 дней введения санкций США было зафиксировано снижение перевозок российской нефти на 31%, но "потом страх уменьшился".

Морские поставки сырой нефти из Балтики являются самым большим каналом экспорта РФ, составляя 50-60% общего объема.

Клименко отметил, что подробный анализ направлений поставки затруднен, поскольку 75 из 87 зафиксированных танкеров все еще находятся в рейсах.

В скором времени ожидаются данные и по остальным географическим регионам, которые также важны для общего морского экспорта РФ.

Что это значит для Украины

Сокращение морского экспорта российской нефти имеет для Украины преимущественно положительное косвенное значение в контексте международного давления и войны.

Падение объемов экспорта (даже в одном, хотя и самом большом, направлении) означает прямое уменьшение валютных поступлений в бюджет Российской Федерации. Поскольку доходы от нефти и газа являются ключевым источником финансирования военной агрессии против Украины, любое их сокращение выгодно для Киева.

Напомним, США ввело санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине.