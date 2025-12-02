Санкції діють: морський експорт нафти РФ через Балтику обвалився на 15%

У листопаді експорт російської сирої нафти з портів Балтійського моря знизився на 15,01% порівняно з жовтнем, склавши 10 104 тонни (проти 11 886 тонн).

Як пише Delo.ua, про це повідомив керівник Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

За його словами, для перевезення цього обсягу було задіяно 87 танкерів, що на 12 одиниць менше, ніж минулого місяця (99 танкерів).

"Це перший ефект морському експорту "санкцій Трампа" по "Лукойлу" і "Роснефти" - точніше "ефект першого переляку". Подальші висновки робити зарано – побачимо за підсумками грудня, не раніше", – зауважив аналітик.

Він також нагадав, що у перші 10 днів введення санкцій США було зафіксовано зниження перевезень російської нафти на 31%, але "потім переляк зменшився".

Морські поставки сирої нафти з Балтики є найбільшим каналом експорту РФ, складаючи 50-60% загального обсягу.

Клименко зауважив, що наразі детальний аналіз напрямків постачання ускладнений, оскільки 75 із 87 зафіксованих танкерів все ще перебувають у рейсах.

Незабаром очікуються дані й по решті географічних регіонів, які також є важливими для загального морського експорту РФ.

Що це означає для України

Скорочення морського експорту російської нафти має для України переважно позитивне непряме значення у контексті міжнародного тиску та фінансування війни.

Падіння обсягів експорту (навіть на одному, хоч і найбільшому, напрямку) означає пряме зменшення валютних надходжень до бюджету Російської Федерації. Оскільки доходи від нафти та газу є ключовим джерелом фінансування військової агресії проти України, будь-яке їхнє скорочення є вигідним для Києва.

Нагадаємо, США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні.