Золотые резервы России в 2026 году сократились примерно на 15 тонн – до 2311 тонн, что является самым низким показателем с марта 2022 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Служба внешней разведки Украины.

Россия продает золото

По данным Службы внешней разведки Украины, Центральный банк РФ впервые провел продажу золота внутренним участникам рынка в ноябре 2025 года. Раньше регулятор принципиально избегал таких операций, ограничиваясь накоплением металла. С этого времени продажи продолжаются и постепенно наращивают объемы.

Разведка отмечает, что этот механизм отражает глубину санкционного давления на финансовую систему страны. Центральный банк РФ обменивает золото на юани, а находящиеся под менее жесткими ограничениями коммерческие банки реализуют металл на внешних рынках, оставляя выручку для поддержания собственной ликвидности.

"Общий объем международных резервов РФ сократился в феврале с 833,6 млрд до 809,3 млрд долларов. Впрочем реальная картина значительно хуже: около 300 млрд долларов из этой суммы составляют замороженные активы, недоступные для использования. Золото при этом достигает почти 47% резервов, т.е. фактически является едва ли не единственным ликвидным инструментом". сообщении.

Давление на резервы России обусловлено несколькими факторами: потребностью покрывать бюджетный дефицит, ограниченным доступом к резервным валютам из-за санкций и стремлением сохранить юаневую ликвидность для валютных интервенций. В то же время, глобальная тенденция выглядит противоположной - большинство центральных банков мира продолжают увеличивать золотые резервы как средство диверсификации и защиты от долларовой зависимости.

По оценке разведки, подобная ситуация указывает на структурную уязвимость финансовой системы РФ. Золото стало скорее краткосрочным инструментом ликвидности, а не стратегическим резервом. Параллельно растет зависимость Кремля от юаня и китайской финансовой инфраструктуры – зависимости, которую Пекин вряд ли воспринимает как бремя.

