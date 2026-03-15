Трамп уверяет, что санкции против российской нефти вернут после завершения кризиса на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции против российской нефти будут возвращены после завершения кризиса на Ближнем Востоке.

Как пишет Delo.ua, об этом глава Белого дома сказал в интервью телеканалу NBC News .

Трампа спросили о критике некоторых иностранных лидеров по отмене санкций против России. Он не ответил прямо, а обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании заключать мирное соглашение с Россией.

Комментируя решение временно ослабить некоторые санкции против российской нефти на фоне резкого роста мировых цен на сырье, американский президент ответил: "Я хочу, чтобы в мире была нефть. Я хочу, чтобы была нефть".

Он добавил, что санкции, введенные после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, "вернутся, как только кризис пройдет".

США временно сняли санкции по российской нефти

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация отменит определенные санкции, связанные с торговлей нефтью, чтобы снизить мировые цены на сырье

В Белом доме рассматривают возможное ослабление санкций против российской нефти, чтобы стабилизировать глобальное повышение цены на сырье из-за войны США и Израиля против Ирана

Такой шаг потенциально мог бы увеличить мировое предложение нефти в момент, когда поставки с Ближнего Востока резко сокращаются из-за эскалации конфликта вокруг Ирана.

12 марта Министерство финансов США выдало новую лицензию, позволяющую странам временно покупать российскую нефть, загруженную на танкеры до 11 апреля.

Ранее Соединенные Штаты Америки предоставили Индии разрешение на покупку российской нефти, застрявшую на танкерах в море. Он будет действовать тридцать дней.

Хотя министр финансов США Скотт Бессент заверил, что режим Путина не получит значительную прибыль от этого временного ослабления. Россия ежедневно зарабатывает до 150 миллионов долларов дополнительных доходов в бюджет от продажи нефти, что делает ее самым большим победителем от конфликта на Ближнем Востоке.