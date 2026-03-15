Трамп запевняє, що санкції проти російської нафти повернуть після завершення кризи на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп заявив, що санкції проти російської нафти будуть повернуті після завершення кризи на Близькому Сході.

Як пише Delo.ua, про це очільник Білого дому сказав в інтерв'ю телеканалу NBC News.

Трампа запитали про критику з боку деяких іноземних лідерів щодо скасування санкцій проти Росії. Він не відповів прямо, а натомість звинуватив президента України Володимира Зеленського у небажанні укладати мирну угоду з Росією.

Коментуючи рішення тимчасово послабити деякі санкції проти російської нафти на тлі різкого зростання світових цін на сировину американський президент відповів: "Я хочу, щоб у світі була нафта. Я хочу, щоб була нафта".

Він додав, що санкції, запроваджені після повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році, "повернуться, щойно криза мине".

США тимчасово зняли санкції з російської нафти

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що його адміністрація скасує певні санкції, повʼязані з торгівлею нафтою, аби знизити світові ціни на сировину

У Білому домі розглядають можливе послаблення санкцій проти російської нафти, аби стабілізувати глобальне підвищення ціни на сировину через війну США та Ізраїлю проти Ірану

Такий крок потенційно міг би збільшити світову пропозицію нафти у момент, коли поставки з Близького Сходу різко скорочуються через ескалацію конфлікту навколо Ірану.

12 березня Міністерство фінансів США видало нову ліцензію, яка дозволяє країнам тимчасово купувати російську нафту, завантажену на танкери до 11 квітня.

Раніше Сполучені Штати Америки надали Індії дозвіл на купівлю російської нафти, яка застрягла на танкерах у морі. Він діятиме тридцять днів.

Хоча, міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що режим Путіна не отримає значного прибутку від цього тимчасового послаблення. Росія щодня заробляє до 150 мільйонів доларів додаткових доходів до бюджету від продажу нафти, що робить її найбільшим переможцем від конфлікту на Близькому Сході.