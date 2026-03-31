Санкції в дії: золоті резерви Росії впали до найнижчого рівня з березня 2022 року

Золоті резерви Росії у 2026 році скоротилися приблизно на 15 тонн - до 2311 тонн, що є найнижчим показником з березня 2022 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Росія продає золото

За даними Служби зовнішньої розвідки України, Центральний банк РФ уперше здійснив продаж золота внутрішнім учасникам ринку у листопаді 2025 року. Раніше регулятор принципово уникав таких операцій, обмежуючись накопиченням металу. Відтоді продажі тривають і поступово нарощують обсяги.

Розвідка зазначає, що цей механізм відображає глибину санкційного тиску на фінансову систему країни. Центральний банк РФ обмінює золото на юані, а комерційні банки, що перебувають під менш жорсткими обмеженнями, реалізують метал на зовнішніх ринках, залишаючи виручку для підтримки власної ліквідності.

"Загальний обсяг міжнародних резервів рф скоротився у лютому з 833,6 млрд до 809,3 млрд доларів. Утім реальна картина значно гірша: близько 300 млрд доларів із цієї суми становлять заморожені активи, недоступні для використання. Золото при цьому сягає майже 47% резервів, тобто фактично є чи не єдиним ліквідним інструментом, що залишається в розпорядженні Кремля", - йдеться в повідомленні.

Тиск на резерви Росії зумовлений одразу кількома факторами: потребою покривати бюджетний дефіцит, обмеженим доступом до резервних валют через санкції та прагненням зберегти юаневу ліквідність для валютних інтервенцій. Водночас глобальна тенденція виглядає протилежною - більшість центральних банків світу продовжують збільшувати золоті резерви як засіб диверсифікації та захисту від доларової залежності.

За оцінкою розвідки, така ситуація вказує на структурну вразливість фінансової системи РФ. Золото стало скоріше короткостроковим інструментом ліквідності, а не стратегічним резервом. Паралельно зростає залежність Кремля від юаня та китайської фінансової інфраструктури - залежності, яку Пекін навряд чи сприймає як тягар.

