Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,05

EUR

51,54

--0,07

Наличный курс:

USD

43,82

43,75

EUR

51,75

51,55

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Partners Projects

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

САП требует конфискации активов семьи и.о. главы Госкосмоса: в чем его обвиняют

судебный молоток
САП требует конфискации активов семьи и. главы Госкосмоса / Depositphotos

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с иском о признании необоснованными активов, которыми пользуется семья исполняющего обязанности главы Государственного космического агентства Украины, и их взыскание в доход государства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение САП.

САП не называет фамилию, однако, скорее всего, речь идет о Владимире Михееве, который возглавляет агентство с декабря 2024 года.

Речь идет об имуществе общей стоимостью более 6,4 млн. грн. По данным следствия, основанием для иска стали материалы Государственного бюро расследований и доказательства прокурора.

Среди активов, фигурирующих в деле:

  • автомобиль BMW X5 2017 года выпуска стоимостью 950 тыс. грн, оформлен на сына чиновника, но которым, по данным следствия, пользуется само чиновник,
  • садовый дом площадью 145,4 кв. м и земельный участок 0,0686 га вблизи Киева.

По оценкам на момент приобретения стоимость недвижимости составляла 2,83 млн грн, однако рыночная цена, по данным проверки, могла достигать 5,46 млн грн.

Анализ доходов и расходов должностного лица и его семьи, по данным САП, не подтвердил возможность легального приобретения этих активов.

Суд уже наложил арест на имущество в рамках обеспечения иска.

Рассмотрение дела продолжается, окончательное решение конфискации будет принимать Высший антикоррупционный суд.

Также добавим, что Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд относительно применения санкции к бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову и его сыну Алексею Азарову в виде взыскания в доход государства принадлежащих им активов.

Автор:
Татьяна Гойденко