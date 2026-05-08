САП требует конфискации активов семьи и.о. главы Госкосмоса: в чем его обвиняют

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с иском о признании необоснованными активов, которыми пользуется семья исполняющего обязанности главы Государственного космического агентства Украины, и их взыскание в доход государства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение САП.

САП не называет фамилию, однако, скорее всего, речь идет о Владимире Михееве, который возглавляет агентство с декабря 2024 года.

Речь идет об имуществе общей стоимостью более 6,4 млн. грн. По данным следствия, основанием для иска стали материалы Государственного бюро расследований и доказательства прокурора.

Среди активов, фигурирующих в деле:

автомобиль BMW X5 2017 года выпуска стоимостью 950 тыс. грн, оформлен на сына чиновника, но которым, по данным следствия, пользуется само чиновник,

садовый дом площадью 145,4 кв. м и земельный участок 0,0686 га вблизи Киева.

По оценкам на момент приобретения стоимость недвижимости составляла 2,83 млн грн, однако рыночная цена, по данным проверки, могла достигать 5,46 млн грн.

Анализ доходов и расходов должностного лица и его семьи, по данным САП, не подтвердил возможность легального приобретения этих активов.

Суд уже наложил арест на имущество в рамках обеспечения иска.

Рассмотрение дела продолжается, окончательное решение конфискации будет принимать Высший антикоррупционный суд.

Также добавим, что Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд относительно применения санкции к бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову и его сыну Алексею Азарову в виде взыскания в доход государства принадлежащих им активов.