САП вимагає конфіскації активів родини в.о. голови Держкосмосу: в чому його звинувачують

САП вимагає конфіскації активів родини в.о. голови Держкосмосу / Depositphotos

 Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів, якими користується родина виконувача обов’язків голови Державного космічного агентства України, та їх стягнення в дохід держави.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення САП.

САП не називає прізвище, однак скоріш за все йдеться про Володимира Міхеєва, який очолює агентство з грудня 2024 року.

Йдеться про майно загальною вартістю понад 6,4 млн грн. За даними слідства, підставою для позову стали матеріали Державного бюро розслідувань та власні докази прокурора.

Серед активів, які фігурують у справі:

  • автомобіль BMW X5 2017 року випуску вартістю 950 тис. грн, оформлений на сина посадовця, але яким, за даними слідства, користується сам посадовець,
  • садовий будинок площею 145,4 кв. м та земельна ділянка 0,0686 га поблизу Києва.

За оцінками на момент набуття, вартість нерухомості становила 2,83 млн грн, однак ринкова ціна, за даними перевірки, могла сягати 5,46 млн грн.

Аналіз доходів та витрат посадовця і його родини, за даними САП, не підтвердив можливості легального придбання цих активів.

Суд уже наклав арешт на майно в межах забезпечення позову.

Розгляд справи триває, остаточне рішення щодо конфіскації ухвалюватиме Вищий антикорупційний суд.

Також додамо, що Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо застосування санкції до колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та його сина Олексія Азарова у вигляді стягнення в дохід держави належних їм активів. 

Автор:
Тетяна Гойденко