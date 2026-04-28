Суд стягнув у дохід держави майно ексдепутата Царьова
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію активів проросійського ексдепутата Олега Царьова, повністю задовольнивши позов Міністерства юстиції України.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Центру протидії корупції".
Конфіскація активів колаборантів
Суд постановив стягнути у дохід держави майно Царьова, розташоване на території України, зокрема в Дніпропетровській області. Йдеться про причіп, а також низку активів, серед яких:
- 21 земельна ділянка;
- будівлі та споруди;
- корпоративні права.
Відповідне рішення ухвалила колегія суддів у складі Катерини Сікори, Наталі Мовчан та Тетяни Литвинко.
Після початку повномасштабної війни Царьов перебуває на території Росії. У 2022 році він публічно підтримав вторгнення РФ в Україну, а також, за даними слідства, фінансував діяльність підконтрольних Росії угруповань на тимчасово окупованих територіях.
Рішення ВАКС може бути оскаржене в апеляційному порядку.
Конфіскація відбулася в межах санкційного механізму, який дозволяє стягувати в дохід держави активи осіб, причетних до агресії проти України.
Що відомо про Царьова
Нагадаємо, колишнього депутата Верховної Ради V-VII скликань від Партії регіонів Олега Царьова заочно засудили до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у владі на три роки та конфіскацією майна, оціненого в 460,6 мільйона гривень.
Нагадаємо, що у цій справі фігуранту було повідомлено про підозру в листопаді 2023 року, тобто рік тому. На початку ж лютому 2024 року було повідомлено про арешт зазначеного вище майна.
Окрім цього, в травні 2023 року СБУ повідомила Царьову про підозру в державній зраді через співпраці з керівництвом Міноборони Росії після початку повномасштабного вторгнення.
У вересні 2022 року екснардеп отримав від СБУ підозру в держзраді та незаконному перетині кордону, оскільки він відвідував окуповану частину Київської області в березні 2022 року, де допомагав встановленню на ній російського окупаційного режиму.
Раніше ж, у травні 2022 року Царьова було заочно засуджено до 12 років позбавлення волі за заклики до сепаратизму та повалення влади у російськіих ЗМІ ще навесні 2014 року.