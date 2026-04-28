Суд стягнув у дохід держави майно ексдепутата Царьова

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію активів проросійського ексдепутата Олега Царьова, повністю задовольнивши позов Міністерства юстиції України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Центру протидії корупції".

Конфіскація активів колаборантів

Суд постановив стягнути у дохід держави майно Царьова, розташоване на території України, зокрема в Дніпропетровській області. Йдеться про причіп, а також низку активів, серед яких:

21 земельна ділянка;

будівлі та споруди;

корпоративні права.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів у складі Катерини Сікори, Наталі Мовчан та Тетяни Литвинко.

Після початку повномасштабної війни Царьов перебуває на території Росії. У 2022 році він публічно підтримав вторгнення РФ в Україну, а також, за даними слідства, фінансував діяльність підконтрольних Росії угруповань на тимчасово окупованих територіях.

Рішення ВАКС може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Конфіскація відбулася в межах санкційного механізму, який дозволяє стягувати в дохід держави активи осіб, причетних до агресії проти України.

Що відомо про Царьова

Нагадаємо, колишнього депутата Верховної Ради V-VII скликань від Партії регіонів Олега Царьова заочно засудили до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у владі на три роки та конфіскацією майна, оціненого в 460,6 мільйона гривень.

Нагадаємо, що у цій справі фігуранту було повідомлено про підозру в листопаді 2023 року, тобто рік тому. На початку ж лютому 2024 року було повідомлено про арешт зазначеного вище майна.

Окрім цього, в травні 2023 року СБУ повідомила Царьову про підозру в державній зраді через співпраці з керівництвом Міноборони Росії після початку повномасштабного вторгнення.

У вересні 2022 року екснардеп отримав від СБУ підозру в держзраді та незаконному перетині кордону, оскільки він відвідував окуповану частину Київської області в березні 2022 року, де допомагав встановленню на ній російського окупаційного режиму.

Раніше ж, у травні 2022 року Царьова було заочно засуджено до 12 років позбавлення волі за заклики до сепаратизму та повалення влади у російськіих ЗМІ ще навесні 2014 року.