ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Editorial Series

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Суд стягнув у дохід держави майно ексдепутата Царьова

ВАКС задовольнив позов Мін’юсту щодо активів Царьова

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію активів проросійського ексдепутата Олега Царьова, повністю задовольнивши позов Міністерства юстиції України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Центру протидії корупції".

Конфіскація активів колаборантів

Суд постановив стягнути у дохід держави майно Царьова, розташоване на території України, зокрема в Дніпропетровській області. Йдеться про причіп, а також низку активів, серед яких:

  • 21 земельна ділянка; 
  •  будівлі та споруди; 
  •  корпоративні права.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів у складі Катерини Сікори, Наталі Мовчан та Тетяни Литвинко.

Після початку повномасштабної війни Царьов перебуває на території Росії. У 2022 році він публічно підтримав вторгнення РФ в Україну, а також, за даними слідства, фінансував діяльність підконтрольних Росії угруповань на тимчасово окупованих територіях.

Рішення ВАКС може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Конфіскація відбулася в межах санкційного механізму, який дозволяє стягувати в дохід держави активи осіб, причетних до агресії проти України.

Що відомо про Царьова

Нагадаємо, колишнього депутата Верховної Ради V-VII скликань від Партії регіонів Олега Царьова заочно засудили до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у владі на три роки та конфіскацією майна, оціненого в 460,6 мільйона гривень.

Нагадаємо, що у цій справі фігуранту було повідомлено про підозру в листопаді 2023 року, тобто рік тому. На початку ж лютому 2024 року було повідомлено про арешт зазначеного вище майна.

Окрім цього, в травні 2023 року СБУ повідомила Царьову про підозру в державній зраді через співпраці з керівництвом Міноборони Росії після початку повномасштабного вторгнення.

У вересні 2022 року екснардеп отримав від СБУ підозру в держзраді та незаконному перетині кордону, оскільки він відвідував окуповану частину Київської області в березні 2022 року, де допомагав встановленню на ній російського окупаційного режиму.

Раніше ж, у травні 2022 року Царьова було заочно засуджено до 12 років позбавлення волі за заклики до сепаратизму та повалення влади у російськіих ЗМІ ще навесні 2014 року.

Автор:
Ольга Опенько