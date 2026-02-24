Санкції для екснардепа Царьова: Мін’юст ініціював арешт активів

Міністерство юстиції звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом щодо застосування санкцій до колишнього народного депутата Олега Царьова. Серед заявлених активів – 21 земельна ділянка, будівлі, споруди та корпоративні права, якими ексдепутат опосередковано володіє через дружину та сина.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерство юстиції.

Санкції та арешт майна: ексдепутат Царьов під ударом

За даними Мін’юсту, Царьов у 2014 році обіймав посаду так званого "спікера парламенту новоросії" – псевдопідрозділу "ДНР" і "ЛНР", створеного Росією на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. З того часу він здійснював публічну діяльність, спрямовану на зміну державних кордонів України та закликав до насильницької зміни конституційного ладу. У 2022 році Царьов підтримав та виправдовував повномасштабне вторгнення РФ на територію України. Також встановлено його участь у фінансуванні дій, спрямованих на зміну державних меж.

Вироками суду Царьова визнано винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, діях, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та у фінансуванні таких дій, відповідно до ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 109 та ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

Позов Мін’юсту має на меті накласти санкції на Царьова та стягнути на користь держави його майно, щоб унеможливити подальше використання активів для підтримки дій, що загрожують територіальній цілісності України.

Що відомо про Царьова

Нагадаємо, колишнього депутата Верховної Ради V-VII скликань від Партії регіонів Олега Царьова заочно засудили до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у владі на три роки та конфіскацією майна, оціненого в 460,6 мільйона гривень.

Нагадаємо, що у цій справі фігуранту було повідомлено про підозру в листопаді 2023 року, тобто рік тому. На початку ж лютому 2024 року було повідомлено про арешт зазначеного вище майна.

Окрім цього, в травні 2023 року СБУ повідомила Царьову про підозру в державній зраді через співпраці з керівництвом Міноборони Росії після початку повномасштабного вторгнення.

У вересні 2022 року екснардеп отримав від СБУ підозру в держзраді та незаконному перетині кордону, оскільки він відвідував окуповану частину Київської області в березні 2022 року, де допомагав встановленню на ній російського окупаційного режиму.

Раніше ж, у травні 2022 року Царьова було заочно засуджено до 12 років позбавлення волі за заклики до сепаратизму та повалення влади у російськіих ЗМІ ще навесні 2014 року.