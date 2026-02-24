Санкции для экс-нардепа Царева: Минюст инициировал арест активов

Министерство юстиции обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском о применении санкций к бывшему народному депутату Олегу Цареву. Среди заявленных активов – 21 земельный участок, здания, сооружения и корпоративные права, которыми эксдепутат опосредованно владеет через жену и сына.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства юстиции.

Санкции и арест имущества: эксдепутат Царев под ударом

По данным Минюста, Царев в 2014 году занимал должность так называемого "спикера парламента новороссии" - псевдоподразделения "ДНР" и "ЛНР", созданного Россией на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганщины. С тех пор он осуществлял публичную деятельность, направленную на изменение государственных границ Украины и призывал к насильственному изменению конституционного строя. В 2022 году Царев поддержал и оправдывал полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины. Также установлено его участие в финансировании действий, направленных на изменение государственных границ.

Приговорами суда Царева признана виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственное изменение конституционного строя и в финансировании таких действий согласно ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 109 и ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

Иск Минюста имеет целью наложить санкции на Царева и взыскать в пользу государства его имущество, чтобы сделать невозможным дальнейшее использование активов для поддержки действий, угрожающих территориальной целостности Украины.

Что известно о Цареве

Напомним, бывший депутат Верховной Рады V-VII созывов от Партии регионов Олег Царев заочно приговорен к восьми годам лишения свободы с лишением права занимать должности во власти на три года и конфискацией имущества, оцененного в 460,6 миллиона гривен.

Напомним, что по этому делу фигуранту было сообщено о подозрении в ноябре 2023 года, то есть годом ранее. В начале же февраля 2024 года было сообщено об аресте указанного выше имущества.

Кроме того, в мае 2023 года СБУ сообщила Цареву о подозрении в государственной измене из-за сотрудничества с руководством Минобороны России после начала полномасштабного вторжения.

В сентябре 2022 года экснардеп получил от СБУ подозрение в госизмене и незаконном пересечении границы, поскольку он посещал оккупированную часть Киевской области в марте 2022 года, где помогал установлению на ней российского оккупационного режима.

Ранее же, в мае 2022 года, Царева было заочно приговорен к 12 годам лишения свободы за призывы к сепаратизму и свержение власти в российских СМИ еще весной 2014 года.