Суд взыскал в доход государства имущество эксдепутата Царева

царев
ВАКС удовлетворил иск Минюста по поводу активов Царева

Высший антикоррупционный суд принял решение о конфискации активов пророссийского эксдепутата Олега Царева, полностью удовлетворив иск Министерства юстиции Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Центра противодействия коррупции".

Конфискация активов коллаборантов

Суд постановил взыскать в доход государства имущество Царева, расположенное на территории Украины, в частности, в Днепропетровской области. Речь идет о прицепе, а также о ряде активов, среди которых:

  • 21 земельный участок;
  • здания и сооружения;
  • корпоративные права.

Соответствующее решение приняла коллегия судей в составе Екатерины Сикоры, Натальи Мовчан и Татьяны Литвинко.

После начала полномасштабной войны Царев находится на территории России. В 2022 году он публично поддержал вторжение РФ в Украину, а также, по данным следствия, финансировал деятельность подконтрольных России группировок на временно оккупированных территориях.

Решение ВАКС может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Конфискация состоялась в рамках санкционного механизма, позволяющего взимать в доход государства активы лиц, причастных к агрессии против Украины.

Что известно о Цареве

Напомним, бывший депутат Верховной Рады V-VII созывов от Партии регионов Олег Царев заочно приговорен к восьми годам лишения свободы с лишением права занимать должности во власти на три года и конфискацией имущества, оцененного в 460,6 миллиона гривен.

Напомним, что по этому делу фигуранту было сообщено о подозрении в ноябре 2023 года, то есть годом ранее. В начале же февраля 2024 года было сообщено об аресте указанного выше имущества.

Кроме того, в мае 2023 года СБУ сообщила Цареву о  подозрение в государственной измене из-за сотрудничества с руководством Минобороны России после начала полномасштабного вторжения.

В сентябре 2022 года экснардеп  получил от СБУ подозрение  в госизмене и незаконном пересечении границы, поскольку он посещал оккупированную часть Киевской области в марте 2022 года, где помогал установлению на ней российского оккупационного режима.

Ранее же, в мае 2022 года, Царева было заочно приговорен к 12 годам  лишение свободы за призывы к сепаратизму и свержение власти в российских СМИ еще весной 2014 года.

Автор:
Ольга Опенько