Мін'юст розпочав процес конфіскації активів експрем'єра Азарова та його сина: про яке майно йдеться

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо застосування санкції до колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та його сина Олексія Азарова у вигляді стягнення в дохід держави належних їм активів.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні Мін'юсту.

Що планують конфіскувати

Зазначається, що до стягнення Мін’юстом заявлено активи, які прямо та опосередковано через третіх осіб, належать Миколі та Олексію Азаровим, зокрема:

об’єкти нерухомості,

земельні ділянки в Києві та області,

грошові кошти,

корпоративні права,

книги, ікони, ювелірні вироби, які мають матеріальну та історико-культурну цінність.

Читайте також Азаров отримав від СБУ нову підозру за трьома статтями: все через заяви у ЗМІ

Хто такий Микола Азаров та Олексій Азаров

Микола Азаров — колишній прем’єр-міністр України за часів президентства Віктора Януковича (з березня 2010 року по січень 2014 року).

В наслідок подій «Революції Гідності» покинув територію України після чого розпочав інформаційну підтримку дій РФ спрямованих на анексію Криму, а також публічно заперечував легітимність влади в Україні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, здійснює інформаційне сприяння РФ, поширюючи тези російської пропаганди, які спрямовані на виправдання війни проти України та на заперечення злочинного характеру агресії проти України.

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо запровадження повторних санкцій проти Миколи Азарова у листопаді 2023 року.

Олексій Азаров (син Миколи Азарова), — колишній народний депутат від політичної партії «Партія регіонів» VII скликання (з грудня 2012 року по листопад 2014 року) та підприємець.

Покинув територію України після того як його батько подав у відставку з посади прем’єр-міністра України в січні 2014 року.

На території Росії Олексій Азаров має розгалужену мережу бізнесу. За допомогою своїх бізнес структур здійснює матеріально-технічне забезпечення збройної агресії, сплачуючи податки до державного бюджету РФ та виробляючи продукцію, що використовується для матеріально-технічного забезпечення російської армії. Санкції проти Олексія Азарова були введені у травні 2025 року.

Нагадаємо, раніші Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію активів проросійського ексдепутата Олега Царьова, повністю задовольнивши позов Міністерства юстиції України.