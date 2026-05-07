Минюст начал процесс конфискации активов экс-премьера Азарова и его сына: о каком имуществе идет речь

Николай Азаров
Николай Азаров / УНИАН

Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд относительно применения санкции к бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову и его сыну Алексею Азарову в виде взыскания в доход государства принадлежащих им активов.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении Минюста.

Что планируют конфисковать

Отмечается, что к взысканию Минюстом заявлены активы, прямо и косвенно через третьих лиц, принадлежат Николаю и Алексею Азаровым, в частности:

  • объекты недвижимости,
  • земельные участки в Киеве и области,
  • денежные средства,
  • корпоративные права,
  • книги, иконы, ювелирные изделия, имеющие материальную и историко-культурную ценность.

Кто такой Николай Азаров и Алексей Азаров

Николай Азаров – бывший премьер-министр Украины во времена президентства Виктора Януковича (с марта 2010 года по январь 2014 года).

В результате событий «Революции Достоинства» покинул территорию Украины после чего начал информационную поддержку действий РФ направленных на аннексию Крыма, а также публично отрицал легитимность власти в Украине.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину осуществляет информационное содействие РФ, распространяя тезисы российской пропаганды, направленные на оправдание войны против Украины и на отрицание преступного характера агрессии против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета нацбезопасности и обороны о введении повторных санкций против Николая Азарова в ноябре 2023 года.

Алексей Азаров (сын Николая Азарова) — бывший народный депутат от политической партии «Партия регионов» VII созыва (с декабря 2012 года по ноябрь 2014 года) и предприниматель.

Покинул территорию Украины после того, как его отец подал в отставку с должности премьер-министра Украины в январе 2014 года.

На территории России у Алексея Азарова разветвленная сеть бизнеса. Посредством своих бизнес структур осуществляет материально-техническое обеспечение вооруженной агрессии, уплачивая налоги в государственный бюджет РФ и производя продукцию, используемую для материально-технического обеспечения российской армии. Санкции против Алексея Азарова были введены в мае 2025 года.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд принял решение о конфискации активов пророссийского экс-депутата Олега Царева, полностью удовлетворив иск Министерства юстиции Украины.

Автор:
Светлана Манько