СБУ предотвратила вербовку школьников для терактов — эксперт

Служба безопасности Украины (СБУ) сорвала обширную операцию российских спецслужб, направленную на вербовку украинских подростков для совершения терактов, поджогов и других диверсий.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

СБУ действует на опережение

По мнению политолога, одна из главных задач украинской спецслужбы – предупреждать такие преступления.

"На это направлена информационная кампания "Спали ФСБшника", которая действует еще с декабря. Тогда Служба запустила чат-бот и те подростки, которые вовремя обратились в СБУ, не сломили себе жизнь. Кроме того, именно благодаря этому проекту были спасены тысячи людей, которые могли стать жертвами терактов и военной техники на сотни миллионов долларов", — сказал он.

Черненко отмечает, что на этой неделе СБУ провела масштабный этап кампании – всеукраинский онлайн-урок для школьников в рамках инициативы "Спали ФСБшника". Это часть системной информационной работы, которая охватывает всю страну и дает результаты.

Также СБУ постоянно ловит молодых диверсантов. В частности, уже задержаны более 600 человек, причастных к поджогам, терактам и диверсиям на задачи РФ. Все поджигатели понесли ответственность.

Контрразведка СБУ эффективно противодействует попыткам РФ дестабилизировать ситуацию в Украине из-за вербовки подростков. Россия инвестировала значительные ресурсы в эту кампанию, однако, благодаря опережающим действиям СБУ, ей не удалось реализовать свои планы.

"Подростки были определены как наиболее уязвимая категория, которая легко подпадает под чужое влияние и не может трезво оценить последствия своих действий. Их массовая вербовка должна стать одним из ключевых факторов внутренней дестабилизации в нашей стране. Ставка не сыграла. Точнее ей не дала сыграть в Службе безопасности", — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ провела общеукраинский онлайн-урок. Во время лекции рассказали подросткам, как не попасть на крючок российских спецслужб. В частности, учащиеся получили практические советы по распознаванию угроз и как именно действовать, если Россия пытается завербовать их для совершения поджогов, диверсий и терактов.