СБУ запобігла вербуванню школярів для терактів — експерт

Служба безпеки України (СБУ) зірвала велику операцію російських спецслужб, спрямовану на вербування українських підлітків для скоєння терактів, підпалів та інших диверсій.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це повідомляє політолог, екс-нардеп Олександр Черненко.

СБУ діє на випередження

На думку політолога, одне з головних завдань української спецслужби - попереджувати такі злочини.

"На це направлена інформаційна кампанія "Спали ФСБшника", яка діє ще з грудня. Тоді Служба запустила чат-бот і ті підлітки, які вчасно звернулись до СБУ, не зламали собі життя. Крім того, саме завдяки цьому проекту було врятовано тисячі людей, які могли стати жертвами терактів та військову техніку на сотні мільйонів доларів", - констатує експерт.

Черненко зазначає, що цього тижня СБУ провела масштабний етап кампанії — всеукраїнський онлайн-урок для школярів у межах ініціативи "Спали ФСБшника". Це частина системної інформаційної роботи, яка охоплює всю країну та вже дає результати.

Також СБУ постійно ловить молодих диверсантів. Зокрема, вже затримано понад 600 осіб, причетних до підпалів, терактів і диверсій на завдання РФ. Усі палії понесли відповідальність.

Контррозвідка СБУ ефективно протидіє спробам РФ дестабілізувати ситуацію в Україні через вербування підлітків. Росія інвестувала значні ресурси у цю кампанію, однак завдяки випереджувальним діям СБУ їй не вдалося реалізувати свої плани.

"Підлітки були визначені, як найбільш вразлива категорія, яка легко підпадає під чужий вплив та не може тверезо оцінити наслідки своїх дій. Їх масове вербування мало стати одним з ключових факторів внутрішньої дестабілізації в нашій країні. Ставка не зіграла. Точніше їй не дала зіграти у Службі безпеки", - резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ провела загальноукраїнський онлайн-урок. Під час лекції розповіли підліткам, як не потрапити "на гачок" російських спецслужб. Зокрема, учні отримали практичні поради щодо розпізнавання загроз та як саме діяти, якщо рф намагається завербувати їх для вчинення підпалів, диверсій і терактів.