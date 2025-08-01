СБУ разоблачила растрату 1 млрд грн на закупках продовольствия для ВСУ: экс-чиновнику Минобороны сообщено о подозрении

Военная контрразведка и следователи Службы безопасности Украины разоблачили растрату более 1 млрд грн, выделенных на приобретение продуктов питания для ВСУ. К незаконной деятельности был причастен бывший глава одного из департаментов Минобороны. Продукты были закуплены по завышенным ценам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу СБУ.

По данным следствия, подозреваемый весной 2022 года заключил договор с частной компанией по закупке оптовых партий пищевых продуктов и их поставке для ВСУ. При этом стоимость самой продукции была искусственно завышена на 41%, а цена на организацию ее снабжения выросла на 221%.

Чиновник Минобороны не провел надлежащую проверку обоснованности указанных сумм и не согласовал заключение контракта с профильными подразделениями оборонного ведомства. Это привело к бюджетному ущербу в особо крупных размерах. Судебно-экономическая экспертиза подтвердила факт растраты оборонных средств.

Эксчиновнику доложено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (расход имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенных в особо крупных размерах). Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование продолжается для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

Напомним, Напомним, СБУ и БЭБ разоблачили налоговую схему на одном из крупнейших химических предприятий Черкасс, принадлежащем подсанкционному бизнесмену. В результате расследования в государственный бюджет возвращено более 43 млн грн.