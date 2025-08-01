СБУ викрила розтрату 1 млрд грн на закупівлі харчів для ЗСУ: експосадовцю Міноборони повідомлено про підозру

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки України викрили розтрату понад 1 млрд грн, виділених на придбання продуктів харчування для ЗСУ. До незаконної діяльності був причетний колишній очільник одного із департаментів Міноборони. Продукти були закуплені за завищеними цінами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу СБУ

За даними слідства, підозрюваний навесні 2022 року уклав договір з приватною компанією щодо закупівлі оптових партій харчових продуктів та їх постачання для ЗСУ. При цьому вартість самої продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%.

Посадовець Міноборони не здійснив належну перевірку обґрунтованості зазначених сум і не погодив укладання контракту з профільними підрозділами оборонного відомства. Це призвело до бюджетних збитків в особливо великих розмірах. Судово-економічна експертиза підтвердила факти розтрати оборонних коштів.

Ексчиновнику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах). Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Розслідування триває для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, Нагадаємо, СБУ та БЕБ викрили податкову схему на одному з найбільших хімічних підприємств Черкас, що належить підсанкційному бізнесмену. Внаслідок розслідування до державного бюджету повернуто понад 43 млн грн.