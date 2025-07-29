Розкрито податкову схему підсанкційного бізнесмена: понад 43 млн грн повернено до бюджету

Органи Офісу генерального прокурора, Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Служби безпеки України (СБУ) викрили податкову схему на одному з найбільших хімічних підприємств Черкас, що належить підсанкційному бізнесмену. Внаслідок розслідування до державного бюджету повернуто понад 43 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Розслідування податкової схеми

Топменеджмент одного з найбільших українських виробників мінеральних добрив із Черкас організував схему ухилення від сплати податків на десятки мільйонів гривень. Бенефіціарним власником компанії є відомий підсанкційний український бізнесмен, наголошує пресслужба, але імен не називає.

Ймовірно, йдеться про ПрАТ "Азот", що входить до холдингової компанії Ostchem. Власником є Дмитро Фірташ.

Під час досудового розслідування встановлено, що підприємство не задекларувало та не сплатило податок на прибуток. Виявлено факти маніпуляцій із цінами у зовнішньоекономічних операціях: при експорті продукції до швейцарської компанії її вартість штучно занижували, а ціна на природний газ, імпортований через кіпрську компанію, була завищена.

Податкова перевірка та судово-економічна експертиза підтвердили збитки держави на суму понад 43 млн гривень.

У результаті слідства ці кошти повністю повернено до державного бюджету.

Прокурори Офісу генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт щодо головного бухгалтера підприємства. Його звинувачують у умисному ухиленні від сплати податків у великих розмірах та службовому підробленні за попередньою змовою (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Про корупційні оборудки

Раніше повідомлялось, що підприємця, який одночасно є депутатом з Кіровоградщини, затримали за постачання "псевдовійськового" одягу на суму 21 млн грн.

Нагадаємо, колишнє керівництво “Запоріжжяобленерго” організувало схему постачання електроенергії за заниженим тарифом. У результаті підприємство зазнало збитків на понад 730 млн грн.