Податкова схема на 641 млн грн: справу ексзаступника голови ДФС направили до суду

Справу щодо колишнього першого заступника Голови Державної фіскальної служби (ДФС) передано до суду. Ексчиновника підозрюють у причетності до незаконного списання податків на суму понад 641 млн грн.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Нагадаємо, 25 лютого НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому першому заступнику голови ДФС у зловживанні службовим становищем, що призвело до збитків державі на понад 641 мільйон гривень.

Ім’я підозрюваного не озвучено, але як повідомляє "Слово і діло", підозру отримав колишній перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан.

Справу Білана направлено до суду

Прокурор САП за матеріалами НАБУ направив до суду обвинувальний акт проти колишнього першого заступника Голови ДФС України. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем, що завдало шкоди державним інтересам.

Покарання передбачає позбавлення волі на термін від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, а також штраф від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Про хід справи

У 2017 році, не підписавши вчасно проєкт рішення щодо скарги платника податків, він дозволив автоматичне задоволення скарги на його користь, створивши вигляд неможливості підписання рішення.

Службовець був уповноваженою особою в ДФС України на підписання рішення за результатами розгляду скарг платників. Через зловживання службовими обов’язками вказаного працівника держава в особі ДФС України втратила право вимоги щодо сплати податків та штрафних санкцій у Державний бюджет України на суму понад 641 млн гривень.

У березні було завершено досудове розслідування у справі.