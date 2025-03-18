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Списання податків на 641 млн грн: завершено слідство у справі колишнього топпосадовця ДФС

суд
Завершено слідство у справі експосадовця ДФС

Завершено досудове розслідування у справі стосовно колишнього першого заступника голови Державної фіскальної служби (ДФС) України, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, що призвело до багатомільйонних збитків державі. 

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Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Слідство встановило, що в червні 2017 року тодішній високопосадовець фіскальної служби навмисно затягнув підписання рішення щодо податкової скарги, діючи в інтересах субʼєкта господарювання. Зважаючи на бездіяльність службовця, ця скарга відповідно до норм Податкового кодексу України була автоматично задоволена на користь згаданого платника податків.

Зазначається, що службовець був єдиною уповноваженою особою у ДФС на підписання рішення за результатами розгляду скарг платників. При цьому він з метою прикриття своєї діяльності умисно створив видимість неможливості підписання такого рішення.

Як зауважили в САП,  через службові зловживання посадовця держава  в особі ДФС втратила можливість стягнути понад 641 мільйон гривень податків та штрафів до бюджету.

Нагадаємо, 25 лютого НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому першому заступнику голови ДФС у зловживанні службовим становищем, що призвело до збитків державі на понад 641 мільйон гривень. НАБУ не називає ім’я підозрюваного, але як повідомляє "Слово і діло", підозру отримав колишній перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан.

Автор:
Тетяна Бесараб