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Списание налогов на 641 млн грн: завершено следствие по делу бывшего топ-чиновника ГФС
Завершено досудебное расследование по делу в отношении бывшего первого заместителя председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, что привело к многомиллионному ущербу государству.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
Следствие установило, что в июне 2017 года тогдашний чиновник фискальной службы намеренно затянул подписание решения о налоговой жалобе, действуя в интересах предприятия. Учитывая бездействие служащего, эта жалоба в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины была автоматически удовлетворена в пользу упомянутого налогоплательщика.
Отмечается, что служащий являлся единственным уполномоченным лицом в ГФС на подписание решения по результатам рассмотрения жалоб плательщиков. При этом он с целью прикрытия своей деятельности намеренно создал видимость невозможности подписания такого решения.
Как отметили в САП, из-за служебных злоупотреблений чиновника государство в лице ГФС потеряло возможность взыскать более 641 миллиона гривен налогов и штрафов в бюджет.
Напомним, 25 февраля НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему первому заместителю главы ГФС в злоупотреблении служебным положением, что привело к ущербу государству более чем на 641 миллион гривен. НАБУ не называет имя подозреваемого, но, как сообщает "Слово и дело", подозрение получил бывший первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан.