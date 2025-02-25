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Экс-замглавы ГФС подозревается в списании налогов на свыше 641 млн грн

Экс-замглавы ГФС подозревается в списании налогов на свыше 641 млн грн
К подозреваемому применена мера пресечения в виде залога в размере почти 10 млн грн. Фото: НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении бывшему первому заместителю председателя Государственной фискальной службы (ГФС) в злоупотреблении служебным положением, что привело к ущербу государству более чем на 641 миллион гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

О ходе расследования

В рамках досудебного расследования установлено, что в июне 2017 года бывший первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины, действуя в интересах предприятия, умышленно не подписал проект решения по жалобе налогоплательщика на налоговые уведомления-решения.

Из-за бездействия служащая жалоба была автоматически удовлетворена, что привело к потере государственным бюджетом более 641 миллиона гривен.

Чиновник создал видимость невозможности подписания решения с целью прикрытия своей незаконной деятельности.

На сегодняшний день следователь судья Высшего антикоррупционного суда применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере почти 10 млн грн.

НАБУ не называет имя подозреваемого, но, как сообщает "Слово и дело", подозрение получил бывший первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан.

О коррупционных сделках

Ранее сообщалось, что предпринимателя, одновременно являющегося депутатом из Кировоградщины,   задержали за поставку "псевдовоенной" одежды   на сумму 21 миллион гривен.

Delo.ua ранее писало о том, что эксналоговикам и адвокату дали тюремные сроки за взятку от предпринимателя. Обвиняемые были разоблачены в вымогательстве и получении $36 тыс. от предпринимателя как неправомерной выгоды за возврат изъятых при обыске средств, а именно 974 тыс. грн, $109 тыс. и товарно-материальных ценностей

Автор:
Ольга Опенько