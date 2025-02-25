Ексзаступник голови ДФС підозрюється у списанні податків на понад 641 млн грн

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому першому заступнику голови Державної фіскальної служби (ДФС) у зловживанні службовим становищем, що призвело до збитків державі на понад 641 мільйон гривень.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

Про хід розслідування

У рамках досудового розслідування встановлено, що в червні 2017 року колишній перший заступник голови ДФС, діючи в інтересах субʼєкта господарювання, умисно не підписав проєкт рішення щодо скарги платника податків на податкові повідомлення-рішення.

Через бездіяльність службовця скарга була автоматично задоволена, що призвело до втрати державним бюджетом понад 641 мільйон гривень.

Службовець створив видимість неможливості підписання рішення з метою прикриття своєї незаконної діяльності.

На сьогодні слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі майже 10 млн грн.

НАБУ не називає ім’я підозрюваного, але як повідомляє "Слово і діло", підозру отримав колишній перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан.

Про корупційні оборудки

Раніше повідомлялось, що підприємця, який одночасно є депутатом з Кіровоградщини, затримали за постачання "псевдовійськового" одягу на суму 21 мільйон гривень.

Delo.ua раніше писало про те, що експодатківцям та адвокату дали тюремні строки за хабар від підприємця. Обвинувачених було викрито у вимаганні та отриманні $36 тис. від підприємця як неправомірної вигоди за повернення вилучених під час обшуку коштів, а саме 974 тис. грн, $109 тис. та товарно-матеріальних цінностей.