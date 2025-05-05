Налоговая схема на 641 млн грн: дело эксзамглавы ГФС направили в суд

Дело о бывшем первом заместителе председателя Государственной фискальной службы (ГФС) передано в суд. Эксчиновник подозревается в причастности к незаконному списанию налогов на сумму более 641 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Напомним, 25 февраля НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему первому заместителю главы ГФС в злоупотреблении служебным положением, что привело к ущербу государству более чем на 641 миллион гривен.

Имя подозреваемого не озвучено, но, как сообщает "Слово и дело", подозрение получил бывший первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан.

Дело Билана направлено в суд

Прокурор САП по материалам НАБУ направил в суд обвинительный акт против бывшего первого заместителя председателя ГФС Украины. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, что нанесло ущерб государственным интересам.

Наказание предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, а также штраф от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

О ходе дела

В 2017 году, не подписав своевременно проект решения по жалобе налогоплательщика, он разрешил автоматическое удовлетворение жалобы в его пользу, создав вид невозможности подписания решения.

Чиновник был уполномоченным лицом в ГФС Украины на подписание решения по результатам рассмотрения жалоб плательщиков. Из-за злоупотребления служебными обязанностями указанного работника государство в лице ГФС Украины потеряло право требования по уплате налогов и штрафных санкций в Государственный бюджет Украины на сумму более 641 млн. гривен.

В марте было завершено досудебное расследование по делу.