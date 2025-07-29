Раскрыта налоговая схема подсанкционного бизнесмена: свыше 43 млн грн возвращено в бюджет

Органы Офиса Генерального прокурора, Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили налоговую схему на одном из крупнейших химических предприятий Черкасс, принадлежащем подсанкционному бизнесмену. В результате расследования в государственный бюджет возвращено более 43 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Расследование налоговой схемы

Топменеджмент одного из крупнейших украинских производителей минеральных удобрений из Черкасс организовал схему уклонения от уплаты налогов на десятки миллионов гривен. Бенефициарным владельцем компании является известный подсанкционный украинский бизнесмен, отмечает пресс-служба, но имен не называет.

В ходе досудебного расследования установлено, что предприятие не задекларировало и не уплатило налог на прибыль. Выявлены факты манипуляций с ценами во внешнеэкономических операциях: при экспорте продукции в швейцарскую компанию ее стоимость искусственно занижали, а цена на газ, импортированный через кипрскую компанию, была завышена.

Налоговая проверка и судебно-экономическая экспертиза подтвердили убытки государства на сумму более 43 млн гривен.

В результате следствия эти средства полностью возвращены в государственный бюджет.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении главного бухгалтера предприятия. Его обвиняют в умышленном уклонении от уплаты налогов в крупных размерах и служебном подлоге по предварительному сговору (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

О коррупционных сделках

Ранее сообщалось, что предпринимателя, одновременно являющегося депутатом из Кировоградщины, задержали за поставку "псевдовоенной" одежды на сумму 21 млн. грн.

Напомним, бывшее руководство "Запорожьеоблэнерго" организовало схему поставки электроэнергии по заниженному тарифу. В результате предприятие испытало убытков более чем на 730 млн грн.