Счетная палата предупредила о рисках инфляции и международном финансировании

В первом квартале 2026 г. выполнение государственного бюджета Украины происходило на фоне замедления экономической активности, роста долговых рисков и неравномерного финансирования ключевых сфер. Доходы бюджета выросли, в частности благодаря международной помощи, однако зафиксировано падение реального ВВП, увеличение государственного долга до 9,23 трлн грн и риски недополучения внешнего финансирования.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заключении Счетной палаты.

Что на самом деле происходит с экономикой Украины

Выполнение государственного бюджета Украины в первом квартале 2026 года проходило в условиях сложной экономической и ситуации безопасности. На бюджетные процессы влияли дефицит энергоресурсов из-за повреждений инфраструктуры и сезонного роста потребления, логистических осложнений в результате атак на критические объекты, замедления экономической активности, девальвации гривны и задержки международной финансовой поддержки.

Счетная палата 9 июня утвердила заключение по результатам анализа исполнения закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год в первом квартале. Ответственной за контрольное мероприятие является глава ведомства Ольга Песчанская.

Аудиторы также выявили ряд рисков, в частности, возможное ускорение инфляции в дальнейшем и недополучение запланированных объемов международной помощи.

Доходы государственного бюджета

Доходы госбюджета за январь-март 2026 составили 1,02 трлн грн, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

План доходов общего фонда был перевыполнен на 24,9 млрд грн, в частности, благодаря грантам на бюджетную поддержку, излишне уплаченному налогу на прибыль предприятий и акцизному налогу с импортированных табачных изделий и жидкостей.

В то же время в Счетной палате предостерегают, что чрезмерные поступления в одном периоде могут привести к недовыполнению плана в последующие месяцы.

Налоговый долг хозяйствующих субъектов вырос на 9,6 млрд грн и достиг 242,9 млрд грн. Впервые со второго квартала 2023 зафиксировано падение реального ВВП — на 0,5%.

Также сократились объемы производства в ключевых секторах:

транспорт - минус 12,9%,

строительство - минус 4,7%,

промышленность – минус 1,1%.

Цены производителей промышленной продукции выросли вдвое быстрее прогнозных показателей.

Расходы государственного бюджета

Расходы госбюджета в первом квартале 2026 составили 1,15 трлн грн.

На сектор безопасности и обороны направлено 788,7 млрд грн, что на 7,9% меньше, чем в прошлом. Из них на денежное довольствие военных потрачено около 314,2 млрд грн. При этом, по оценке Счетной палаты, потребность в дополнительном финансировании до конца года может превысить плановые показатели на 365,6 млрд. грн.

Также главные распорядители в сфере обороны не использовали 201,5 млрд грн запланированных средств из-за изменения приоритетов закупок, ограничения поставок и проблемы с выполнением контрактов.

На социальные выплаты направлено 170,2 млрд грн, на субсидии и трансферты – 120,6 млрд грн.

Кроме того, зафиксировано несоблюдение бюджетной дисциплины: не утверждено 68,7% необходимых порядков использования средств, что привело к невыполнению расходов на 8,7 млрд грн и непредоставлению кредитов на 2 млрд грн.

Трансферты местным бюджетам были меньше на 12,5% от плана из-за задержек распределения субвенций.

Фонды и инвестиционные программы

Резервный фонд госбюджета был почти полностью использован уже в первом квартале – распределено 96,3% годового объема. При этом 38% средств направлено на цели, не отвечающие его назначению.

Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии фактически не использовался. Несмотря на 3,2 млрд грн, решений об их распределении принято не было. На начало апреля оставались невыплаченными 23,8 млрд грн компенсаций за уничтоженное жилье.

Реализация публичных инвестиционных проектов также существенно отстает: выполнение составило всего 12% плана, а по ряду программ расходы вообще не начинались.

Государственный долг

Государственный и гарантированный государством долг в первом квартале вырос на 2,1% и составил 9,23 трлн грн. Доля долга в иностранной валюте увеличилась до 79,1%, что повышает риски для долговой устойчивости из-за колебаний валютных курсов.

Расходы на погашение долга составили 139,7 млрд грн, что на 12,6% меньше, чем в прошлом, и ниже плановых показателей.

Недополучение государственных заимствований составило 273 млрд. грн., или 55% от плана. Причиной стали задержки финансирования в рамках программы Ukraine Facility из-за невыполнения части реформ.

Напомним, Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2026 году до 1,3%. Ухудшение прогноза стало результатом учета центробанком хуже, чем ожидалось, результатов экономического развития I квартала, все еще тяжелого состояния энергосистемы и накопления негативных экономических эффектов от войны на Ближнем Востоке.