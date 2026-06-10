Рахункова палата попередила про ризики інфляції та міжнародного фінансування

У першому кварталі 2026 року виконання державного бюджету України відбувалося на тлі сповільнення економічної активності, зростання боргових ризиків і нерівномірного фінансування ключових сфер. Доходи бюджету зросли, зокрема завдяки міжнародній допомозі, однак водночас зафіксовано падіння реального ВВП, збільшення державного боргу до 9,23 трлн грн та ризики недоотримання зовнішнього фінансування.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у висновку Рахункової палати.

Що насправді відбувається з економікою України

Виконання державного бюджету України у першому кварталі 2026 року відбувалося в умовах складної економічної та безпекової ситуації. На бюджетні процеси впливали дефіцит енергоресурсів через пошкодження інфраструктури та сезонне зростання споживання, логістичні ускладнення внаслідок атак на критичні об’єкти, уповільнення економічної активності, девальвація гривні та затримки міжнародної фінансової підтримки.

Рахункова палата 9 червня затвердила висновок за результатами аналізу виконання закону про Державний бюджет України на 2026 рік у першому кварталі. Відповідальною за контрольний захід є голова відомства Ольга Піщанська.

Аудитори також виявили низку ризиків, зокрема можливе прискорення інфляції у подальшому та недоотримання запланованих обсягів міжнародної допомоги.

Доходи державного бюджету

Доходи держбюджету за січень–березень 2026 року становили 1,02 трлн грн, що на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

План доходів загального фонду було перевиконано на 24,9 млрд грн, зокрема завдяки грантам на бюджетну підтримку, надміру сплаченому податку на прибуток підприємств та акцизному податку з імпортованих тютюнових виробів і рідин.

Водночас у Рахунковій палаті застерігають, що надмірні надходження в одному періоді можуть призвести до недовиконання плану в наступні місяці.

Податковий борг суб’єктів господарювання зріс на 9,6 млрд грн і досяг 242,9 млрд грн. Вперше з другого кварталу 2023 року зафіксовано падіння реального ВВП — на 0,5%.

Також скоротилися обсяги виробництва в ключових секторах:

транспорт — мінус 12,9%,

будівництво — мінус 4,7%,

промисловість — мінус 1,1%.

Ціни виробників промислової продукції зросли удвічі швидше за прогнозні показники.

Видатки державного бюджету

Видатки держбюджету у першому кварталі 2026 року становили 1,15 трлн грн.

На сектор безпеки та оборони спрямовано 788,7 млрд грн, що на 7,9% менше, ніж торік. З них на грошове забезпечення військових витрачено близько 314,2 млрд грн. При цьому, за оцінкою Рахункової палати, потреба в додатковому фінансуванні до кінця року може перевищити планові показники на 365,6 млрд грн.

Також головні розпорядники у сфері оборони не використали 201,5 млрд грн запланованих коштів через зміну пріоритетів закупівель, обмеження постачань та проблеми з виконанням контрактів.

На соціальні виплати спрямовано 170,2 млрд грн, на субсидії та трансферти — 120,6 млрд грн.

Крім того, зафіксовано недотримання бюджетної дисципліни: не затверджено 68,7% необхідних порядків використання коштів, що призвело до невиконання видатків на 8,7 млрд грн та ненадання кредитів на 2 млрд грн.

Трансферти місцевим бюджетам були меншими на 12,5% від плану через затримки розподілу субвенцій.

Фонди та інвестиційні програми

Резервний фонд держбюджету був майже повністю використаний уже в першому кварталі — розподілено 96,3% річного обсягу. При цьому 38% коштів спрямовано на цілі, що не відповідають його призначенню.

Натомість фонд ліквідації наслідків збройної агресії фактично не використовувався. Попри наявні 3,2 млрд грн, рішень про їх розподіл ухвалено не було. Станом на початок квітня залишалися невиплаченими 23,8 млрд грн компенсацій за знищене житло.

Реалізація публічних інвестиційних проєктів також суттєво відстає: виконання становило лише 12% плану, а за низкою програм видатки взагалі не розпочиналися.

Державний борг

Державний і гарантований державою борг у першому кварталі зріс на 2,1% і сягнув 9,23 трлн грн. Частка боргу в іноземній валюті збільшилася до 79,1%, що підвищує ризики для боргової стійкості через коливання валютних курсів.

Витрати на погашення боргу становили 139,7 млрд грн, що на 12,6% менше, ніж торік, і нижче планових показників.

Недоотримання державних запозичень склало 273 млрд грн, або 55% від плану. Причиною стали затримки фінансування в межах програми Ukraine Facility через невиконання частини реформ.

Нагадаємо, Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України в 2026 році до 1,3%. Погіршення прогнозу стало результатом врахування центробанком гірших, ніж попередньо очікувалось, результатів економічного розвитку I кварталу, все ще важкого стану енергосистеми та накопичення негативних економічних ефектів від війни на Близькому Сході.