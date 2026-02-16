Счетная палата проверит обеспечение ВСУ вооружением и военной техникой

Счетная палата начала аудит оборонных закупок для ВСУ, чтобы проверить своевременность и законность поставок вооружения и военной техники. Контроль включает планирование закупок, использование специальных процедур в период военного положения, соответствие государственных контрактов законодательству и состояние внутреннего контроля Министерства обороны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение РП.

Цель аудита – повысить прозрачность, минимизировать риски злоупотреблений и обеспечить ВСУ необходимым вооружением и техникой.

Оборонные закупки осуществляются в особом правовом режиме, часто в сжатые сроки и в условиях ограниченной конкуренции и доступа к информации, что может повышать риски нарушений законодательства, ненадлежащего ценообразования, заключения контрактов с нарушением договорной дисциплины и возникновения задержек в поставках критически важной продукции.

В рамках контрольного мероприятия аудиторы проверят соблюдение нормативно правовых требований при планировании и осуществлении закупок, правомерность применения специальных и исключительных процедур закупок в период военного положения, соответствие заключенных государственных контрактов законодательству и фактическое состояние их выполнения, а также состояние внутреннего контроля Министерства обороны Украины.

Результаты аудита должны усилить прозрачность и подотчетность, минимизировать риски злоупотреблений и обеспечить надлежащее оснащение ВСУ вооружением и техникой в соответствии с требованиями законодательства. Контрольное мероприятие осуществляют государственные аудиторы Департамента контроля (аудита) в сфере обороны, безопасности, судопроизводства, правоохранительной деятельности и юстиции Счетной палаты.

Заметим, что для повышения прозрачности и эффективности управления военными финансами в ВСУ была введена цифровая информационная система "Бюджет". Информация об использовании бюджетных средств в Минобороны и Вооруженных Силах всегда актуальна и будет собрана в одном месте.