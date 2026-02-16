Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

+0,11

EUR

51,13

+0,09

Наличный курс:

USD

43,24

43,15

EUR

51,52

51,40

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Счетная палата проверит обеспечение ВСУ вооружением и военной техникой

Счетная палата контролирует оборонные закупки
Счетная палата контролирует оборонные закупки

Счетная палата начала аудит оборонных закупок для ВСУ, чтобы проверить своевременность и законность поставок вооружения и военной техники. Контроль включает планирование закупок, использование специальных процедур в период военного положения, соответствие государственных контрактов законодательству и состояние внутреннего контроля Министерства обороны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение РП.

Цель аудита – повысить прозрачность, минимизировать риски злоупотреблений и обеспечить ВСУ необходимым вооружением и техникой.

Оборонные закупки осуществляются в особом правовом режиме, часто в сжатые сроки и в условиях ограниченной конкуренции и доступа к информации, что может повышать риски нарушений законодательства, ненадлежащего ценообразования, заключения контрактов с нарушением договорной дисциплины и возникновения задержек в поставках критически важной продукции.

В рамках контрольного мероприятия аудиторы проверят соблюдение нормативно правовых требований при планировании и осуществлении закупок, правомерность применения специальных и исключительных процедур закупок в период военного положения, соответствие заключенных государственных контрактов законодательству и фактическое состояние их выполнения, а также состояние внутреннего контроля Министерства обороны Украины.

Результаты аудита должны усилить прозрачность и подотчетность, минимизировать риски злоупотреблений и обеспечить надлежащее оснащение ВСУ вооружением и техникой в соответствии с требованиями законодательства. Контрольное мероприятие осуществляют государственные аудиторы Департамента контроля (аудита) в сфере обороны, безопасности, судопроизводства, правоохранительной деятельности и юстиции Счетной палаты.

Заметим, что для повышения прозрачности и эффективности управления военными финансами в ВСУ была введена цифровая информационная система "Бюджет". Информация об использовании бюджетных средств в Минобороны и Вооруженных Силах всегда актуальна и будет собрана в одном месте.

Автор:
Татьяна Гойденко