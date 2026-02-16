Рахункова палата перевірить забезпечення ЗСУ озброєнням та військовою технікою

Рахункова палата розпочала аудит оборонних закупівель для ЗСУ, щоб перевірити своєчасність і законність постачання озброєння та військової техніки. Контроль охоплює планування закупівель, використання спеціальних процедур у період воєнного стану, відповідність державних контрактів законодавству та стан внутрішнього контролю Міністерства оборони.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення РП.

Мета аудиту — підвищити прозорість, мінімізувати ризики зловживань і забезпечити ЗСУ необхідним озброєнням та технікою.

Оборонні закупівлі здійснюються в особливому правовому режимі, часто у стислі строки та за умов обмеженої конкуренції й доступу до інформації і це може підвищувати ризики порушень законодавства, неналежного ціноутворення, укладання контрактів із порушенням договірної дисципліни та виникнення затримок у постачанні критично важливої продукції.

У межах контрольного заходу аудитори перевірять дотримання нормативно-правових вимог при плануванні та здійсненні закупівель, правомірність застосування спеціальних і виняткових процедур закупівель у період воєнного стану, відповідність укладених державних контрактів законодавству та фактичний стан їх виконання, а також стан внутрішнього контролю Міністерства оборони України.

Результати аудиту мають посилити прозорість і підзвітність, мінімізувати ризики зловживань та забезпечити належне оснащення ЗСУ озброєнням і технікою відповідно до вимог законодавства. Контрольний захід здійснюють державні аудитори Департаменту контролю (аудиту) у сфері оборони, безпеки, судочинства, правоохоронної діяльності та юстиції Рахункової палати.

Зауважимо, що для підвищення прозорості та ефективності управління військовими фінансами, в ЗСУ було запроваджено цифрову інформаційну систему "Бюджет". Інформація про використання бюджетних коштів у Міноборони та Збройних силах завжди актуальна та буде зібрана у єдиному місці.