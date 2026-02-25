Семьи с детьми с инвалидностью получат зарядные станции от государства

Правительство запускает программу обеспечения портативными зарядными станциями семей, воспитывающих детей с инвалидностью подгруппы А. Уже закуплено 10 тысяч устройств, первые из них доставляются адресно через "Укрпочту".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

В общей сложности закуплено 10 тысяч устройств ориентировочной емкостью 2 кВтч. Первые 4 тысячи станций уже разослали адресно через "Укрпочту", доставку остальных планируют завершить в ближайшее время.

Получателем помощи может быть один из родителей, опекун или законный представитель ребенка.

Условия участия в программе, порядок получения станций, а также информация о других доступных инициативах энергетической поддержки и подачи заявок обнародованы на сайте Минэкономики.

Программа призвана обеспечить бесперебойное питание критически важных устройств в домохозяйствах, где воспитывают детей, наиболее зависящих от электроэнергии.

Анализ цен на портативные зарядные станции показывает, что покупка таких устройств за рубежом может значительно сэкономить средства: например, зарядная станция Bluetti там стоит на 60% дешевле, а EcoFlow — на четверть дешевле, чем в Украине.