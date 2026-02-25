Запланована подія 2

Родини з дітьми з інвалідністю отримають зарядні станції від держави

Уряд запускає програму забезпечення портативними зарядними станціями родин, які виховують дітей з інвалідністю підгрупи А. Уже закуплено 10 тисяч пристроїв, перші з них доставляють адресно через "Укрпошту".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Загалом закуплено 10 тисяч пристроїв орієнтовною ємністю 2 кВт·год. Перші 4 тисячі станцій уже розіслали адресно через "Укрпошту", доставку решти планують завершити найближчим часом.

Отримувачем допомоги може бути один із батьків, опікун або законний представник дитини.

Умови участі в програмі, порядок отримання станцій, а також інформація про інші доступні ініціативи енергетичної підтримки та подання заявок оприлюднені на сайті Мінекономіки.

Програма покликана забезпечити безперебійне живлення критично важливих пристроїв у домогосподарствах, де виховують дітей, які найбільше залежать від електроенергії.

Додамо, аналіз цін на портативні зарядні станції показує, що купівля таких пристроїв за кордоном може значно заощадити кошти: наприклад, зарядна станція Bluetti там коштує на 60% дешевше, а EcoFlow — на чверть дешевше, ніж в Україні.

Автор:
Тетяна Гойденко