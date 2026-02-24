Запланована подія 2

Семиэтажная башня и солнечные акценты: в Буче построят новый индустриальный парк

Архитектурное бюро Aranchii Architects Дмитрий Аранчий представило концепцию центрального здания Индустриального парка "Кит", которое станет не только деловым центром, но и важным общественным пространством жителей Бучи.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил основатель Aranchii Architects Дмитрий Аранчий.

"Ядро Индустриального парка "Кит" в Буче — это общественное пространство с якорным зданием, которое будет вмещать коммерческую и деловую функции. Так уж повелось, что это уже третий индустриальный парк в Украине, над которым мы работаем. И на этот раз очень радует факт, что, несмотря на войну, он реализуется в Украине".

По его словам, основной акцент проекта – семиэтажная офисная башня, поднимающаяся над торговыми площадями. Коммерция будет расположена в горизонтальной части здания.

Одно из крыльев сооружения будет иметь открытую террасу. Главная "фишка" - солнечный желтый цвет и специальные солнцезащитные сетки на стене.

Помимо содействия развитию украинского производства, проект несет важную социальную миссию.

Ядро парка «Кит» будет работать как открытое коммерческое и общественное пространство для жителей близлежащих жилых кварталов Бучи, создавая новую точку притяжения на карте города.

"Тектоника и структура отражены на фасадах и буквально "струятся" в благоустройство", - комментирует проект Дмитрий Аранчий.

Ранее сообщалось, что в Киевской и Львовской области создадут новые индустриальные парки. Реализация этих проектов предполагает создание в целом более 1000 новых рабочих мест в секторе перерабатывающей промышленности.

Автор:
Татьяна Бессараб