Новости
В Буче на Киевщине планируют построить индустриальный парк

индустриальный парк
В Буче может появиться индустриальный парк / Freepik

Промышленно-строительная группа Ковальская рассматривает возможность запуска индустриального или логистического парка в Буче Киевской области, площадь которого будет составлять 28 га. В настоящее время работают над технической и юридической оценкой потенциального проекта.

Об этом передает Delo.ua со ссылкой на интервью генерального директора компании Сергея Пилипенко, опубликованного в Интерфакс-Украина.

По его словам, группа стремится развиваться в направлении строительства и управления складской и промышленной недвижимостью — сегменте, в котором чувствует себя уверенно.

"На 90% мы уже это делаем, а сможем еще выступить инвесторами и собственниками",  отметил Пилипенко.

Потенциальной площадкой для будущего индустриального или логистического парка может стать участок площадью 28 га в Буче, который уже нуждается в целевом назначении. Компания сейчас прорабатывает технико-экономическое обоснование и анализирует процесс регистрации индустриального парка в соответствии с украинским законодательством.

Руководитель группы Ковальская отметил, что компания стремится делать акцент на переработке, производстве материалов и продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Будущее Украины  в развитии высокотехнологичного производства, ориентированного на внутренний рынок и способного формировать экспортный потенциал", — говорит Пилипенко.

Промышленно-строительная группа "Кузнечная" работает на рынке с 1956 года и объединяет более 20 предприятий в сферах добычи сырья, производства стройматериалов и строительства. Компания работает в Киевской, Житомирской, Львовской и Черниговской областях. Производство газобетона в Херсонской области остается остановленным с начала оккупации.

Как ранее писало Delo.ua, по словам Пилипенко, цены на строительные материалы за 2025 год выросли, по меньшей мере, на 10%.

Автор:
Ярослава Тюпка