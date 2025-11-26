Запланована подія 2

У Бучі на Київщині планують побудувати індустріальний парк

У Бучі може з`явитись індустріальний парк / Freepik

Промислово-будівельна група “Ковальська” розглядає можливість запуску індустріального або логістичного парку в Бучі Київської області, площа якого буде становити 28 га. Наразі працюють над технічною та юридичною оцінкою потенційного проєкту. 

Про це передає Delo.ua з посиланням на інтерв’ю генерального директора компанії Сергія Пилипенка, опублікованого в “Інтерфакс-Україна”. 

За його словами, група прагне розвиватися у напрямку будівництва та управління складською і промисловою нерухомістю  сегменті, у якому почуває себе впевнено. 

“На 90% ми вже це робимо, а зможемо ще й виступити інвесторами та власниками”, - зазначив Пилипенко.

Потенційним майданчиком для майбутнього індустріального чи логістичного парку може стати ділянка площею 28 га в Бучі, яка вже має потрібне цільове призначення. Компанія наразі опрацьовує техніко-економічне обґрунтування та аналізує процес реєстрації індустріального парку відповідно до українського законодавства.

Керівник групи “Ковальська” зазначив, що компанія прагне робити акцент на переробці, виробництві матеріалів та продукції з високою доданою вартістю. 

“Майбутнє України — у розвитку високотехнологічного виробництва, орієнтованого на внутрішній ринок та здатного формувати експортний потенціал”,  говорить Пилипенко. 

Промислово-будівельна група “Ковальська” працює на ринку з 1956 року та об’єднує понад 20 підприємств у сферах видобутку сировини, виробництва будматеріалів і будівництва. Компанія працює в Київській, Житомирській, Львівській та Чернігівській областях. Виробництво газобетону в Херсонській області залишається зупиненим від початку окупації.

Як раніше писало Delo.ua, за словами Пилипенка, ціни на будівельні матеріали за 2025 рік зросли щонайменше на 10%.

Автор:
Ярослава Тюпка