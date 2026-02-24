Запланована подія 2

Семиповерхова вежа та сонячні акценти: у Бучі збудують новий індустріальний парк

Aranchii Architects
Фото: Aranchii Architects

Архітектурне бюро Aranchii Architects Дмитро Аранчій представило концепцію центральної будівлі Індустріального парку “Кит”, яка стане не лише діловим центром, а й важливим громадським простором для мешканців Бучі.

Як пише Delo.ua, про це повідомив засновник Aranchii Architects Дмитро Аранчій.

"Ядро Індустріального парку "Кит" у Бучі — це громадський простір з якірною будівлею, що вміщуватиме комерційну та ділову функції. Так вже повелося, що це вже третій індустріальний парк в Україні, над яким ми працюємо. І цього разу дуже тішить факт, що попри війну він реалізується у київському регіоні", - наголосив він.

За його словами, основний акцент проєкту — семиповерхова офісна вежа, що піднімається над торговими площами. Комерцію буде розташовано у горизонтальній частині будівлі.

Одне з крил споруди матиме відкриту терасу. Головна "фішка" — сонячний жовтий колір та спеціальні сонцезахисні сітки на стіна. 

Окрім сприяння розвитку українського виробництва, проєкт несе важливу соціальну місію.

Ядро парку «Кит" працюватиме як відкритий комерційний та громадський простір для мешканців прилеглих житлових кварталів Бучі, створюючи нову точку тяжіння на мапі міста.

"Тектоніка та структура відображені на фасадах і буквально „струменіють“ у благоустрій", — коментує проєкт Дмитро Аранчій.

Фото 2 — Семиповерхова вежа та сонячні акценти: у Бучі збудують новий індустріальний парк
Фото: Aranchii Architects
Фото 3 — Семиповерхова вежа та сонячні акценти: у Бучі збудують новий індустріальний парк
Фото: Aranchii Architects
Фото 4 — Семиповерхова вежа та сонячні акценти: у Бучі збудують новий індустріальний парк
Фото: Aranchii Architects

Раніше повідомлялося, що на Київщині та Львівщині створять нові індустріальні парки. Реалізація цих проєктів передбачає створення загалом понад 1000 нових робочих місць у секторі переробної промисловості.

Автор:
Тетяна Бесараб