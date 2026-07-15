Семья экс-министра экологии планирует пробурить три новых газовых скважины во Львовской области

Компания "Пари", принадлежащая дочерям бывшего министра экологии времен президентства Виктора Януковича, планирует пробурить три разведывательные газовые скважины на Никловичском месторождении в Самборском районе Львовской области. Если залежи газа подтвердятся, буровые скважины переведут в промышленную эксплуатацию.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Zaxid.net.

О бурении газовых скважин

Соответствующее уведомление о плановой деятельности обнародовала Самборская районная государственная администрация.

Речь идет о работах на Никловичском газовом месторождении, где планируют построить скважины глубиной около 2100 метров. На первом этапе у них будет разведывательный статус - специалисты будут оценивать наличие промышленных запасов газа. При подтверждении залежей скважины могут перевести в эксплуатационный фонд и начать постоянную добычу.

В компании заявляют, что реализация проекта должна способствовать обеспечению региона энергоресурсами, созданию новых рабочих мест и дополнительному поступлению в местные бюджеты. Часть средств от рентной платы за пользование недрами должно поступать в бюджеты разных уровней: 2% - в районный и областной бюджеты, а 3% - в бюджет Рудковской территориальной громады.

При военном положении ставка рентной платы за пользование недрами зависит от цены реализации природного газа. Если стоимость газа не превышает 400 долларов за 1000 кубометров, ставка составляет 12%. В случае более высокой цены она может изменяться в пределах от 12% до 36%.

О компании "Пари"

ООО "Пари" является частью группы компаний, связанной с семьей бывшего министра экологии, работающей в сферах добычи нефти и газа, поставок энергоносителей, электроэнергетики и строительства. Владельцами компании являются Анна и Карина Злочевски, зарегистрированные на Кипре.

Компания владеет несколькими специальными разрешениями на пользование недрами. Во Львовской области у "Пари" есть лицензии на добычу газа и нефти на Чуквинской площади и Никловицком месторождении в Самборском районе, Семигиновской площади в Стрыйском районе и Перемышлянской площади во Львовском районе.

Кроме того, у предприятия есть разрешения на добычу газа на Филипповском месторождении в Ивано-Франковской области и Шереметовском месторождении в Черновицкой области.

Напомним, бывший владелец этого бизнеса Николай Злочевский возглавлял Министерство экологии и природных ресурсов Украины в 2010-2012 годах. После работы в правительстве он занимал должность заместителя секретаря СНБО, а в 2014 году уехал за пределы Украины.

В 2020 году правоохранители сообщали о подозрениях в отношении Злочевского по делу о предложении взятки руководителям САП и НАБУ за закрытие уголовного производства. Впоследствии он признал вину и заключил соглашение со следствием, условия которого не были обнародованы.

Напомним, "Укрнафта" модернизирует добычу нефти и газа с помощью автоматики. Компания уже запустила 112 новых систем автоматической дозировки химических реагентов, защищающих оборудование от повреждений непосредственно под землей.