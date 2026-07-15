Родина ексміністра екології планує пробурити три нові газові свердловини на Львівщині

Компанія “Парі”, що належить донькам колишнього міністра екології часів президентства Віктора Януковича, планує пробурити три розвідувальні газові свердловини на Нікловицькому родовищі у Самбірському районі Львівської області. Якщо поклади газу підтвердяться, свердловини переведуть у промислову експлуатацію.

Як пише Delo.ua, про це інформує Zaxid.net.

Про буріння газових свердловин

Відповідне повідомлення про планову діяльність оприлюднила Самбірська районна державна адміністрація.

Йдеться про роботи на Нікловицькому газовому родовищі, де планують спорудити свердловини завглибшки близько 2100 метрів. На першому етапі вони матимуть розвідувальний статус - фахівці оцінюватимуть наявність промислових запасів газу. У разі підтвердження покладів свердловини можуть перевести до експлуатаційного фонду та розпочати постійний видобуток.

У компанії заявляють, що реалізація проєкту має сприяти забезпеченню регіону енергоресурсами, створенню нових робочих місць і додатковим надходженням до місцевих бюджетів. Частина коштів від рентної плати за користування надрами має надходити до бюджетів різних рівнів: 2% - до районного та обласного бюджетів, а 3% - до бюджету Рудківської територіальної громади.

Під час воєнного стану ставка рентної плати за користування надрами залежить від ціни реалізації природного газу. Якщо вартість газу не перевищує 400 доларів за 1000 кубометрів, ставка становить 12%. У разі вищої ціни вона може змінюватися в межах від 12% до 36%.

Про компанію "Парі"

ТОВ "Парі" є частиною групи компаній, пов’язаної з родиною колишнього міністра екології, яка працює у сферах видобутку нафти й газу, постачання енергоносіїв, електроенергетики та будівництва. Власницями компанії є Анна та Каріна Злочевські, які зареєстровані на Кіпрі.

Компанія володіє кількома спеціальними дозволами на користування надрами. У Львівській області "Парі" має ліцензії на видобуток газу та нафти на Чуквинській площі й Нікловицькому родовищі у Самбірському районі, Семигинівській площі у Стрийському районі та Перемишлянській площі у Львівському районі.

Крім того, підприємство має дозволи на видобуток газу на Пилипівському родовищі в Івано-Франківській області та Шереметівському родовищі у Чернівецькій області.

Нагадаємо, колишній власник цього бізнесу Микола Злочевський очолював Міністерство екології та природних ресурсів України у 2010–2012 роках. Після роботи в уряді він обіймав посаду заступника секретаря РНБО, а у 2014 році виїхав за межі України.

У 2020 році правоохоронці повідомляли про підозри щодо Злочевського у справі про пропозицію хабаря керівникам САП і НАБУ за закриття кримінального провадження. Згодом він визнав провину та уклав угоду зі слідством, умови якої не були оприлюднені.

Нагадаємо, "Укрнафта" модернізує видобуток нафти та газу за допомогою автоматики. Компанія вже запустила 112 нових систем автоматичного дозування хімічних реагентів, які захищають обладнання від пошкоджень безпосередньо під землею.