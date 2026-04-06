Сербия опровергла причастность Украины к диверсии на газопроводе "Турецкий поток"

Сербские спецслужбы заявили, что Украина не имеет отношения к взрывчатке, найденной возле "Турецкого потока", который соединяет Сербию с Венгрией и через который поставляется газ из России.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил директор Агентства военной безопасности Сербии Джуро Йованич, передает Kurir.

Он отметил, что вокруг закладки взрывчатки на газопроводе "Турецкий поток" есть "очень много дезинформации", опроверг намеки Венгрии на причастность Украины.

"Дезинформация указывает на то, что Вооруженные силы Сербии и их военнослужащие будут работать на какую-то другую или третью сторону, находя украинскую взрывчатку и обвиняя в этом Украину. Это неправда", - заявил Йованич.

Он подчеркнул, что маркировка на найденной взрывчатке свидетельствует о том, что она была изготовлена ​​в США. Чиновник подчеркнул, что производитель взрывчатки не означает, что он также является исполнителем или заказчиком.

"Кто-то скажет, что, возможно, что-то подобное устраивают Соединенные Штаты Америки на этот момент?", – риторически добавил он.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что Киев не причастен к взрывчатке, найденной возле "Турецкого потока" в Сербии.

В Сербии обнаружили взрывчатку на ведущем в Венгрию газопроводе.

5 апреля венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что сербская полиция "обнаружила мощное взрывное устройство и средства для его активации" на критически важном объекте газовой инфраструктуры, соединяющей Сербию и Венгрию. Поэтому он созвал чрезвычайный совет уже 5 апреля.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто, взорвать собирались "Турецкий поток". Он заявил, что Украина "организовала против нас нефтяную блокаду", повторив обвинения, что Киев ранее уже атаковал участок "Турецкого потока", который проходит по российской территории.

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр обвинил Виктора Орбана и Сербию в попытке "провести еще одну операцию под фальшивым флагом". Он также сообщил, что якобы раньше была информация, что в Сербии на газопроводе "случайно" что-нибудь произойдет на Пасху — за неделю до венгерских выборов.

"Я призываю премьер-министра немедленно проинформировать о развитии событий и пригласить меня на заседание Совета обороны, поскольку независимо от того, кто организовал эту провокацию, сложившуюся ситуацию уже придется решать правительству Тисы", — заявил Петер Мадяр.

Заметим, что 12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы.

Отметим, энергоснабжение стало одной из основ предвыборной программы Орбана. Да, он обвинял Украину в безосновательной остановке транспортировки российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах Львовской области.

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет восстановлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба",