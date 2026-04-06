Сербія спростувала причетність України до диверсії на газопроводі "Турецький потік"

Сербські спецслужби заявили, що Україна не причетна до вибухівки, знайденої біля "Турецького потоку", який з'єднує Сербію з Угорщиною і через який постачається газ з Росії.

Як пише Delo.ua, про це заявив директор Агентства військової безпеки Сербії Джуро Йованіч, передає Kurir.

Він зазначив, що довкола закладення вибухівки на газопроводі "Турецький потік" є "дуже багато дезінформації", спростувавши натяки Угорщини на причетність України.

"Дезінформація вказує на те, що Збройні сили Сербії та їхні військовослужбовці працюватимуть на якусь іншу або третю сторону, знаходячи українську вибухівку та звинувачуючи в цьому Україну. Це неправда", – заявив Йованич.

Він підкреслив, що маркування на знайденій вибухівці свідчить про те, що вона була виготовлена ​​в США. Посадовець підкреслив, що виробник вибухівки не означає, що він також є виконавцем чи замовником.

"Хтось скаже, що, можливо, щось подібне влаштовують Сполучені Штати Америки на цю мить?", – риторично додав він.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України наголосили, що Київ не причетний до вибухівки, знайденої біля "Турецького потоку" в Сербії.

У Сербії виявили вибухівку на газопроводі, що веде в Угорщину

5 квітня угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що сербська поліція "виявила потужний вибуховий пристрій та засоби для його активації" на критично важливому об’єкті газової інфраструктури, що з’єднує Сербію та Угорщину. Через це він скликав надзвичайну раду вже 5 квітня.

За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, підірвати збиралися "Турецький потік". Він заявив, що Україна "організувала проти нас нафтову блокаду", повторивши звинувачення, ніби Київ раніше вже атакував ділянку "Турецького потоку", яка проходить російською територією.

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив Віктора Орбана та Сербію у спробі "провести ще одну операцію під фальшивим прапором". Він також повідомив, що нібито раніше була інформація, що в Сербії на газопроводі "випадково" щось станеться на Великдень — за тиждень до угорських виборів.

"Я закликаю прем’єр-міністра негайно поінформувати про розвиток подій і запросити мене на засідання Ради оборони, оскільки незалежно від того, хто організував цю провокацію, ситуацію, що склалася, вже доведеться вирішувати уряду Тиси", — заявив Петер Мадяр.

Зауважимо,12 квітня в Угорщині пройдуть парламентські вибори.

Зазначимо, енергопостачання стало однією з основ передвиборчої програми Орбана. Так, він звинувачував Україну в безпідставному зупиненні транспортування російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

Натомість Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба",