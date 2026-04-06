Україна відкидає звинувачення щодо причетності до інциденту з вибухівкою, знайденою біля газопроводу "Турецький потік": всі деталі

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що Київ не причетний до вибухівки, знайденої біля "Турецького потоку" в Сербії.

Як пише Delo.ua, про це написав речник МЗС України Георгій Тихий.

Він заявив про "спроби хибно пов’язати Україну з інцидентом із вибухівкою, знайденою поблизу трубопроводу "Турецький потік" у Сербії". За словами Тихого, Україна "категорично" відкидає це, адже не має до цього ніякого стосунку.

"Найімовірніше, це російська операція під чужим прапором у межах масованого втручання Москви в угорські вибори", — вважає він.

У Сербії виявили вибухівку на газопроводі, що веде в Угорщину

5 квітня президент Сербії Александр Вучич заявив, що біля газової інфраструктури, що з'єднує його країну з Угорщиною, виявили вибухові пристрої, пишуть угорське Telex та сербське РТС.

Віктор Орбан заявив, що сербська поліція "виявила потужний вибуховий пристрій та засоби для його активації" на критично важливому об’єкті газової інфраструктури, що з’єднує Сербію та Угорщину. Через це він скликав надзвичайну раду вже 5 квітня.

За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, підірвати збиралися "Турецький потік". Він заявив, що Україна "організувала проти нас нафтову блокаду", повторивши звинувачення, ніби Київ раніше вже атакував ділянку "Турецького потоку", яка проходить російською територією.

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив Віктора Орбана та Сербію у спробі "провести ще одну операцію під фальшивим прапором". Він також повідомив, що нібито раніше була інформація, що в Сербії на газопроводі "випадково" щось станеться на Великдень — за тиждень до угорських виборів.

"Я закликаю прем’єр-міністра негайно поінформувати про розвиток подій і запросити мене на засідання Ради оборони, оскільки незалежно від того, хто організував цю провокацію, ситуацію, що склалася, вже доведеться вирішувати уряду Тиси", — заявив Петер Мадяр.

Зауважимо,12 квітня в Угорщині пройдуть парламентські вибори.

Сербія проводить антитерористичну операцію

Як повідомляє Балканський оглядач, Сербія проводить антитерористичну операцію через виявлену вибухівку біля газопроводу "Балканський потік", який транспортує російський газ до Угорщини територією Сербії. До неї залучили понад 140 співробітників поліції та армії.

За офіційними даними сербських правоохоронців, у районі сіл Велебіт та Войвода Зимоніч, безпосередньо біля траси залягання магістрального газопроводу, було знайдено два великі військові рюкзаки.

Згідно з технічними висновками експертів, на які посилаються медіа, знайдена кількість промислової вибухівки була розрахована на повне знищення компресорного вузла. Це призвело б до тривалої зупинки транзиту газу "Балканським потоком", яким паливо надходить через Туреччину до Сербії та далі в Угорщину.

У розвідці Сербії заявили, що диверсію на газопроводі готувала "особа з мігрантів"

Директор Агентства військової безпеки Сербії Джуро Йованіч стверджує, що його відомство вже давно попереджало про нібито плановану диверсію на газопроводі "Турецький потік", але до цього не дослухалися. Підозрюваним він назвав "особу з групи мігрантів", пише сербське РТС.

За його словами, протягом місяців розвідка доповідала президентові Александру Вучичу, "що щось подібне може статися сьогодні", але "зіткнулися зі скептицизмом, несхваленням, незгодою".

"Ми мали дані, що одна особа з групи мігрантів, придатна до військової служби, намагатиметься здійснити диверсію на газовій інфраструктурі", — сказав Йованич і запевнив, що цю людину затримають.

Зазначимо, енергопостачання стало однією з основ передвиборчої програми Орбана. Так, він звинувачував Україну в безпідставному зупиненні транспортування російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

Натомість Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба",