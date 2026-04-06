Украина отвергает обвинения в причастности к инциденту со взрывчаткой, найденной возле газопровода "Турецкий поток": все детали

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что Киев не причастен к взрывчатке, найденной возле "Турецкого потока" в Сербии.

Как пишет Delo.ua, об этом написал спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Он заявил о "попытках ошибочно связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, найденной вблизи трубопровода "Турецкий поток" в Сербии". По словам Тихого, Украина "категорически" отвергает это, ведь не имеет к этому никакого отношения.

"Вероятнее всего, это российская операция под чужим флагом в рамках массированного вмешательства Москвы в венгерские выборы", - считает он.

В Сербии обнаружили взрывчатку на ведущем в Венгрию газопроводе.

5 апреля президент Сербии Александр Вучич заявил, что у газовой инфраструктуры, соединяющей его страну с Венгрией, обнаружили взрывные устройства, пишут венгерское Telex и сербское РТС .

Виктор Орбан заявил, что сербская полиция "обнаружила мощное взрывное устройство и средства для его активации" на критически важном объекте газовой инфраструктуры, соединяющей Сербию и Венгрию. Поэтому он созвал чрезвычайный совет уже 5 апреля.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто, взорвать собирались "Турецкий поток". Он заявил, что Украина "организовала против нас нефтяную блокаду", повторив обвинения, что Киев ранее уже атаковал участок "Турецкого потока", который проходит по российской территории.

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр обвинил Виктора Орбана и Сербию в попытке "провести еще одну операцию под фальшивым флагом". Он также сообщил, что якобы раньше была информация, что в Сербии на газопроводе "случайно" что-нибудь произойдет на Пасху — за неделю до венгерских выборов.

"Я призываю премьер-министра немедленно проинформировать о развитии событий и пригласить меня на заседание Совета обороны, поскольку независимо от того, кто организовал эту провокацию, сложившуюся ситуацию уже придется решать правительству Тисы", — заявил Петер Мадяр.

Заметим, что 12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы.

Сербия проводит антитеррористическую операцию

Как сообщает Балканский обозреватель Сербия проводит антитеррористическую операцию из-за обнаруженной взрывчатки возле газопровода "Балканский поток", который транспортирует российский газ в Венгрию по территории Сербии. К ней привлекли более 140 сотрудников полиции и армии.

По официальным данным сербских правоохранителей, в районе сел Велебит и Войвода Зимонич, прямо у трассы залегания магистрального газопровода, были найдены два больших военных рюкзака.

Согласно техническим выводам экспертов, на которые ссылаются медиа, найденное количество промышленной взрывчатки было рассчитано на полное уничтожение компрессорного узла. Это привело бы к длительной остановке транзита газа "Балканским потоком", по которому топливо поступает через Турцию в Сербию и далее в Венгрию.

В разведке Сербии заявили, что диверсию на газопроводе готовило "лицо из мигрантов"

Директор Агентства военной безопасности Сербии Джуро Йованич утверждает, что его ведомство уже давно предупреждало о якобы запланированной диверсии на газопроводе "Турецкий поток", но до этого не прислушались. Подозреваемым он назвал "лицо из группы мигрантов", пишет сербское РТС.

По его словам, в течение месяцев разведка докладывала президенту Александру Вучичу, что "что-то подобное может произойти сегодня", но "столкнулись со скептицизмом, неодобрением, несогласием".

"У нас были данные, что один человек из группы мигрантов, пригодный к военной службе, будет пытаться совершить диверсию на газовой инфраструктуре", — сказал Йованич и заверил, что этого человека задержат.

Отметим, энергоснабжение стало одной из основ предвыборной программы Орбана. Так, он обвинял Украину в безосновательной остановке транспортировки российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах Львовской области.

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет восстановлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба",