Сербия подпишет трехлетнее соглашение об импорте газа в Россию в октябре — Reuters

В октябре Сербия подпишет трехлетнее соглашение об импорте газа из России, которое обеспечит ежегодные поставки 2,5 млрд куб. метров природного газа.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters со ссылкой на сообщение главы сербской газовой компании "Сербиягаз".

Сербия будет импортировать газ из России

По словам Душана Баятовича из "Сербиягаза", страна уже получает ежедневно 2,5 миллиона кубометров газа из Азербайджана и дополнительно 9,5 млн куб. из России.

Несмотря на стремление присоединиться к Европейскому Союзу, Сербия остается одним из немногих европейских покупателей российского газа. Страна пока не присоединилась к санкциям ЕС против России, несмотря на давление западных государств из-за ее вторжения в Украину.

Отмечается, что нефтяная компания NIS (NIIS.BEL), контрольный пакет акций которой принадлежит российской "Газпром нефти" (SIBN.MM), пытается получить седьмое исключение, чтобы отложить американские санкции, которые могут угрожать поставкой сырой нефти.

Позже во вторник президент Сербии Александр Вучич встретится с государственным секретарем США Марко Рубио, чтобы обсудить, в частности, тарифы и возможные санкции против NIS.

Напомним, Эстония анонсировала расширение санкций против России, предусматривающее полный запрет импорта российского сжиженного природного газа с 2026 года.