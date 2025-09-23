Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,13

EUR

48,73

+0,31

Наличный курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,85

48,69

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Сербия подпишет трехлетнее соглашение об импорте газа в Россию в октябре — Reuters

газ
Сербия договаривается о поставках из России

В октябре Сербия подпишет трехлетнее соглашение об импорте газа из России, которое обеспечит ежегодные поставки 2,5 млрд куб. метров природного газа.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters со ссылкой на сообщение главы сербской газовой компании "Сербиягаз".

Сербия будет импортировать газ из России

По словам Душана Баятовича из "Сербиягаза", страна уже получает ежедневно 2,5 миллиона кубометров газа из Азербайджана и дополнительно 9,5 млн куб. из России.

Несмотря на стремление присоединиться к Европейскому Союзу, Сербия остается одним из немногих европейских покупателей российского газа. Страна пока не присоединилась к санкциям ЕС против России, несмотря на давление западных государств из-за ее вторжения в Украину.

Отмечается, что нефтяная компания NIS (NIIS.BEL), контрольный пакет акций которой принадлежит российской "Газпром нефти" (SIBN.MM), пытается получить седьмое исключение, чтобы отложить американские санкции, которые могут угрожать поставкой сырой нефти.

Позже во вторник президент Сербии Александр Вучич встретится с государственным секретарем США Марко Рубио, чтобы обсудить, в частности, тарифы и возможные санкции против NIS.

Напомним, Эстония анонсировала расширение санкций против России, предусматривающее полный запрет импорта российского сжиженного природного газа с 2026 года.

Автор:
Ольга Опенько