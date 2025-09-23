Сербія підпише трирічну угоду про імпорт газу з Росією в жовтні - Reuters

У жовтні Сербія підпише трирічну угоду про імпорт газу з Росії, яка забезпечить щорічні постачання 2,5 мільярда кубічних метрів природного газу.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters з посиланням на повідомлення голови сербської газової компанії “Сербіягаз”.

Сербія імпортуватиме газ з Росії

За словами Душана Баятовича з "Сербіягазу", країна вже отримує щодня 2,5 мільйона кубометрів газу з Азербайджану та додатково 9,5 мільйона кубометрів із Росії.

Попри прагнення приєднатися до Європейського Союзу, Сербія залишається одним із небагатьох європейських покупців російського газу. Країна поки не приєдналася до санкцій ЄС проти Росії, незважаючи на тиск західних держав через її вторгнення в Україну.

Зазначається, що нафтова компанія NIS (NIIS.BEL), контрольний пакет акцій якої належить російській "Газпром нафта" (SIBN.MM), намагається отримати сьоме виключення, щоб відкласти американські санкції, які можуть загрожувати постачанню сирої нафти.

Пізніше у вівторок президент Сербії Александар Вучич зустрінеться з державним секретарем США Марко Рубіо, щоб обговорити, зокрема, тарифи та можливі санкції проти NIS.

Нагадаємо, Естонія анонсувала розширення санкцій проти Росії, яке передбачає повну заборону імпорту російського зрідженого природного газу з 2026 року.