Сертификаты EUR.1: Украина уточняет условия свободной торговли с ЕС, Молдовой и Северной Македонией
С 1 января 2026 года изменяются условия применения преференциального режима свободной торговли с ЕС, Молдовой и Северной Македонией. Если на момент экспорта конечный пункт назначения товара неизвестен или определяется при транспортировке, преференциальный режим можно будет применять на основании ретроспективного сертификата EUR.1 или декларации о происхождении, выданных после экспорта.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.
Для этого используются документы, подтверждающие изменение места назначения, в частности транспортные документы, а оригинал предыдущего сертификата возвращается к выдавшей его таможне или экспортеру.
В случае частичного выпуска товаров с сертификатом EUR.1, помещенных на таможенный склад, преференциальный режим также применяется только на основании сертификата или декларации, выданных в государстве экспорта, а не в государстве хранения или деления.
Для этого не требуются документы о хранении на таможенном складе и возврате оригинала сертификата.
Ретроспективный сертификат EUR.1 или право на происхождение могут быть выданы в течение двух лет с даты экспорта, но только после проверки соответствия информации в заявлении экспортера документам. В графе 7 сертификата должна быть надпись на английском языке Issued retrospectively.
Подтверждения происхождения, выданные до 1 января 2026 г., в том числе с пометкой "Revised rules", остаются действительными для преференциального режима при импорте в течение срока их действия.
Добавим, в октябре Совет Европейского Союза решил снизить или полностью отменить пошлины на сельскохозяйственные. товары из Украины, включая молочные продукты, свежие фрукты и овощи, мясо и мясные продукты.