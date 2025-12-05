Сертификаты EUR.1: Украина уточняет условия свободной торговли с ЕС, Молдовой и Северной Македонией

С 1 января 2026 года изменяются условия применения преференциального режима свободной торговли с ЕС, Молдовой и Северной Македонией. Если на момент экспорта конечный пункт назначения товара неизвестен или определяется при транспортировке, преференциальный режим можно будет применять на основании ретроспективного сертификата EUR.1 или декларации о происхождении, выданных после экспорта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

Для этого используются документы, подтверждающие изменение места назначения, в частности транспортные документы, а оригинал предыдущего сертификата возвращается к выдавшей его таможне или экспортеру.

В случае частичного выпуска товаров с сертификатом EUR.1, помещенных на таможенный склад, преференциальный режим также применяется только на основании сертификата или декларации, выданных в государстве экспорта, а не в государстве хранения или деления.

Для этого не требуются документы о хранении на таможенном складе и возврате оригинала сертификата.

Ретроспективный сертификат EUR.1 или право на происхождение могут быть выданы в течение двух лет с даты экспорта, но только после проверки соответствия информации в заявлении экспортера документам. В графе 7 сертификата должна быть надпись на английском языке Issued retrospectively.

Подтверждения происхождения, выданные до 1 января 2026 г., в том числе с пометкой "Revised rules", остаются действительными для преференциального режима при импорте в течение срока их действия.

Добавим, в октябре Совет Европейского Союза решил снизить или полностью отменить пошлины на сельскохозяйственные. товары из Украины, включая молочные продукты, свежие фрукты и овощи, мясо и мясные продукты.