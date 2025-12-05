Сертифікати EUR.1: Україна уточнює умови вільної торгівлі з ЄС, Молдовою та Північною Македонією

З 1 січня 2026 року змінюються умови застосування преференційного режиму вільної торгівлі з ЄС, Молдовою та Північною Македонією. Якщо на момент експорту кінцевий пункт призначення товару невідомий або визначається під час транспортування, преференційний режим можна буде застосовувати на підставі ретроспективного сертифіката EUR.1 або декларації про походження, виданих після експорту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

Для цього використовуються документи, що підтверджують зміну місця призначення, зокрема транспортні документи, а оригінал попереднього сертифіката повертається до митниці, яка його видала, або експортеру.

У разі часткового випуску товарів із сертифікатом EUR.1, поміщених на митний склад, преференційний режим також застосовується лише на підставі сертифіката або декларації, виданих у державі експорту, а не в державі зберігання або поділу.

Для цього не потрібні документи про зберігання на митному складі та повернення оригіналу сертифіката.

Ретроспективний сертифікат EUR.1 або декларація про походження можуть бути видані протягом двох років з дати експорту, але лише після перевірки відповідності інформації в заяві експортера документам. У графі 7 сертифіката повинен бути напис англійською мовою "Issued retrospectively".

Підтвердження походження, видані до 1 січня 2026 року, у тому числі з позначкою "Revised rules", залишаються дійсними для преференційного режиму при імпорті протягом терміну їхньої дії.

