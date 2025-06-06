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Сервисные центры МВД снова работают после аварии на линии связи: что известно

компьютеры
Услуги МВД в Украине возобновлены / Freepik

После временной приостановки из-за последствий ночной ракетной атаки, предоставление услуг в сервисных центрах МВД Украины возобновлено.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу МВД.

Услуги МВД в Украине возобновлены

В результате ночной ракетной атаки была повреждена магистральная линия связи провайдера, обеспечивающая работу сервисных центров МВД. Аварийные бригады оперативно работали над устранением последствий инцидента и восстановили основные функции системы.

В настоящее время предоставление услуг в сервисных центрах возобновлено. В то же время продолжается техническая настройка электронной записи для восстановления ее полноценной работы.

Атака на Киев

Сегодня, 6 июня, в результате обстрела в Киевской области повреждены железнодорожные пути. Поезда Трипольского направления меняют маршрут, а Kyiv   City Express временно усиливает сообщение в столице.

По уточненным данным, в результате вражеской атаки минувшей ночью, погибли три человека. Все в Соломенском районе.

Согласно оперативным данным, обнародованным Киевской городской военной администрацией, ситуация в Киеве была такой:

  • В Соломенском районе возник пожар в нежилом здании, который оперативно локализовали спасатели. Также зафиксирован вражеский удар по одному из образовательных заведений. Кроме того, возгорание произошло на верхних этажах жилого 16-этажного дома — пламя охватило 8-10 этажа. На месте работали спасательные службы, продолжалась спасательная операция.
  • В Дарницком районе обломки беспилотника упали на территорию детской площадки. По предварительным данным, возгорание не возникло. Также проверялась информация о падении обломков в других локациях района.
  • В Голосеевском районе горел объект гражданской инфраструктуры. Параллельно продолжались работы по возобновлению электроснабжения в микрорайонах на левом берегу столицы.
Автор:
Ольга Опенько