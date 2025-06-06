Сервисные центры МВД снова работают после аварии на линии связи: что известно

После временной приостановки из-за последствий ночной ракетной атаки, предоставление услуг в сервисных центрах МВД Украины возобновлено.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу МВД.

Услуги МВД в Украине возобновлены

В результате ночной ракетной атаки была повреждена магистральная линия связи провайдера, обеспечивающая работу сервисных центров МВД. Аварийные бригады оперативно работали над устранением последствий инцидента и восстановили основные функции системы.

В настоящее время предоставление услуг в сервисных центрах возобновлено. В то же время продолжается техническая настройка электронной записи для восстановления ее полноценной работы.

Атака на Киев

Сегодня, 6 июня, в результате обстрела в Киевской области повреждены железнодорожные пути. Поезда Трипольского направления меняют маршрут, а Kyiv City Express временно усиливает сообщение в столице.

По уточненным данным, в результате вражеской атаки минувшей ночью, погибли три человека. Все в Соломенском районе.

Согласно оперативным данным, обнародованным Киевской городской военной администрацией, ситуация в Киеве была такой: