- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Сервисные центры МВД снова работают после аварии на линии связи: что известно
После временной приостановки из-за последствий ночной ракетной атаки, предоставление услуг в сервисных центрах МВД Украины возобновлено.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу МВД.
Услуги МВД в Украине возобновлены
В результате ночной ракетной атаки была повреждена магистральная линия связи провайдера, обеспечивающая работу сервисных центров МВД. Аварийные бригады оперативно работали над устранением последствий инцидента и восстановили основные функции системы.
В настоящее время предоставление услуг в сервисных центрах возобновлено. В то же время продолжается техническая настройка электронной записи для восстановления ее полноценной работы.
Атака на Киев
Сегодня, 6 июня, в результате обстрела в Киевской области повреждены железнодорожные пути. Поезда Трипольского направления меняют маршрут, а Kyiv City Express временно усиливает сообщение в столице.
По уточненным данным, в результате вражеской атаки минувшей ночью, погибли три человека. Все в Соломенском районе.
Согласно оперативным данным, обнародованным Киевской городской военной администрацией, ситуация в Киеве была такой:
- В Соломенском районе возник пожар в нежилом здании, который оперативно локализовали спасатели. Также зафиксирован вражеский удар по одному из образовательных заведений. Кроме того, возгорание произошло на верхних этажах жилого 16-этажного дома — пламя охватило 8-10 этажа. На месте работали спасательные службы, продолжалась спасательная операция.
- В Дарницком районе обломки беспилотника упали на территорию детской площадки. По предварительным данным, возгорание не возникло. Также проверялась информация о падении обломков в других локациях района.
- В Голосеевском районе горел объект гражданской инфраструктуры. Параллельно продолжались работы по возобновлению электроснабжения в микрорайонах на левом берегу столицы.